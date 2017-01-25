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Кристиан Хорнер: Экклстоун может еще многое сделать для Формулы-1

Источник:  Autosport.com.ruКомментарии

Руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер считает, что Берни Экклстоун может много сделать для Формулы-1, несмотря на свою отставку.

«Берни — уникальный человек. Формула-1 стала такой только благодаря ему. Он построил бизнес, провернул невероятные сделки, мы теперь проводим Гран-при в России, Сингапуре и других исторических местах. Так что он еще многое может сделать для спорта.

Надеюсь, что в промежуточный период на его опыт будут опираться, и они вдвоем (с Чейзом Кэри) смогут как-то сработаться. Успех зависит от их же желания. Я искренне надеюсь, что оно есть.

Думаю, спорт бы только выиграл, если бы они смогли работать в унисон», - цитирует Хорнера Autosport.

Напомним, американская корпорация Liberty Media объявила о завершении сделки по приобретению «Формулы-1». Новым исполнительным директором  «Королевских гонок» назначен Чейз Кэри. Берни Экклстоун уволен с этого поста и назначен почетным президентом и консультантом совета директоров. 


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