Кристиан Хорнер: Экклстоун может еще многое сделать для Формулы-1
Руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер считает, что
Берни Экклстоун может много сделать для Формулы-1, несмотря на свою отставку.
«Берни — уникальный человек. Формула-1 стала такой только благодаря ему. Он построил бизнес, провернул невероятные сделки, мы теперь проводим Гран-при в России, Сингапуре и других исторических местах. Так что он еще многое может сделать для спорта.
Надеюсь,
что в промежуточный период на его опыт будут опираться, и они вдвоем (с Чейзом
Кэри) смогут как-то сработаться. Успех зависит от их же желания. Я искренне
надеюсь, что оно есть.
Думаю, спорт бы только выиграл,
если бы они смогли работать в унисон», - цитирует Хорнера Autosport.
Напомним,
американская корпорация Liberty Media объявила о
завершении сделки по приобретению «Формулы-1». Новым
исполнительным директором «Королевских гонок» назначен Чейз Кэри. Берни
Экклстоун уволен с этого поста и назначен почетным президентом и консультантом
совета директоров.