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«Кристал Пэлас» готов заплатить «Рубину» за М’Вила 10 миллионов фунтов

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Интерес к полузащитнику «Рубина» Янну М’Вила проявляет «Кристал Пэлас». Об этом сообщают британские СМИ.

Как информирует Daily Mail, за игрока английский клуб готов заплатить за игрока 10 миллионов фунтов. Ранее сообщалось, что «Сандерленд» отказался выкупать контракт М’Вила, так как француз не хочет играть за них.

В текущем сезоне 26-летний Янн М’Вила провел десять матчей за «Рубин» и отдал одну голевую передачу.

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