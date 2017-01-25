Зак Браун: Экклстоун сделал огромный вклад в развитие Формулы-1

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун прокомментировал отставку Берни Экклстоуна.

«Без огромного вклада Берни Экклстоуна Ф-1 никогда бы не стала такой глобальной международной спортивной платформой, которой является сейчас. В голову не приходит ни одна личность, которая бы вложила в этот спорт столько, сколько Берни.

Он создал фантастический трамплин, с которого свой путь будут начинать Чейз Кэри и его коллеги из Liberty Media. А мы – «Макларен» – будем стараться помочь им всем, чем можем. Более того, у нас уже сложились отличные взаимоотношения с этой компанией», - цитирует Брауна Autosport.

Напомним, американская корпорация Liberty Media объявила о завершении сделки по приобретению «Формулы-1». Новым исполнительным директором «Королевских гонок» назначен Чейз Кэри. Берни Экклстоун уволен с этого поста и назначен почетным президентом и консультантом совета директоров.