Зак Браун: Экклстоун сделал огромный вклад в развитие Формулы-1
Исполнительный директор «Макларена»
Зак Браун прокомментировал
отставку Берни Экклстоуна.
«Без огромного вклада Берни
Экклстоуна Ф-1 никогда бы не стала такой глобальной международной спортивной
платформой, которой является сейчас. В голову не приходит ни одна личность,
которая бы вложила в этот спорт столько, сколько Берни.
Он
создал фантастический трамплин, с которого свой путь будут начинать Чейз Кэри и
его коллеги из Liberty Media. А мы – «Макларен» – будем стараться помочь им всем,
чем можем. Более того, у нас уже сложились отличные взаимоотношения с этой
компанией», - цитирует Брауна Autosport.
Напомним,
американская корпорация Liberty Media объявила о
завершении сделки по приобретению «Формулы-1». Новым
исполнительным директором «Королевских гонок» назначен Чейз Кэри. Берни
Экклстоун уволен с этого поста и назначен почетным президентом и консультантом
совета директоров.