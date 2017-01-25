Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Торпедо- : -ЦСКА
Баскетбол  Химки- : -Ратиофарм
Футбол  Ювентус- : -Милан
Хоккей  Спартак- : -СКА
Баскетбол  Летувос Ритас- : -Нижний Новгород
Футбол  Сельта- : -Реал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Риера проходит сбор с «Томью»

Источник:  ФК «Томь»Комментарии

В расположении «Томи» сбор проходит экс-полузащитник «Ливерпуля» испанец Альберт Риера.

«Он женился на девушке из России и проживает в Красноярске. Мы с ним знакомились зимой, он к нам приезжал на сбор. Человек опытный, с хорошими футбольными качествами.

Несмотря на возраст,  он пройдет сборы и, когда откроется дозаявочное окно, сможет помочь команде», – сказал спортивный директор «Томи» Игорь Кудряшов.

34-летний Альберт Риера, кроме «Ливерпуля», выступал за «Манчестер Сити», «Бордо», «Олимпиакос», «Мальорку», «Удинезе» и другие клубы. Последним его клубом был словенский «Копер», который он покинул летом 2016 года.

«Спартак» подпишет защитника «Ливерпуля»? Таблица трансферов РФПЛ


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Кристал Пэлас» готов заплатить «Рубину» за М’Вила 10 миллионов фунтовИнтерес к полузащитнику «Рубина» Янну М’Вила проявляет «Кристал Пэлас». Об этом сообщают британские СМИ.Денис Глушаков: Переезд в Китай? Мне и дома хорошо – тут борщ, «Спартак» и семьяКапитан московского «Спартака» Денис Глушаков - о возможности переехать в чемпионат Китая.«Уфа» расторгла контракт с Диего КарлосомКак сообщает официальный сайт «Уфы», российский клуб расстался с с бразильским нападающим Диего Карлосом.«Спартак» подпишет защитника «Ливерпуля»? Таблица трансферов РФПЛ«Спартак» подпишет защитника «Ливерпуля»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.Николай Левников: Валентин Иванов был неправНиколай Левников: Валентин Иванов был неправ«Советский спорт» расспросил Николая Левникова о новой должности, зарплатах арбитров и кандидатурах потенциальных сменщиков.Журналист: Возможно, Конте позвонил в Россию, чтобы узнать о Марио ФернандесеЖурналист The Guardian Александр Горюнов в эфире программы «Все на футбол» рассказал некоторые подробности возможного трансфера защитника ЦСКА Марио Фернандеса в «Челси».Сахо, выбирая между «Спартаком» и «Саутгемптоном», склоняется к переходу в московский клубЗащитник «Ливерпуля» Мамаду Сако может переехать в чемпионат России. Об этом сообщает le10sport.Донской трамплин. Ушел в отставку четвертый за пять лет гендиректор «Ростова»Донской трамплин. Ушел в отставку четвертый за пять лет гендиректор «Ростова»«Советский спорт» – о перестановках в донском клубе.УЕФА рассмотрит апелляцию Романа Еременко 3 мартаУЕФА рассмотрит апелляцию на дисквалификацию финского полузащитника ЦСКА Романа Еременко 3 марта.«Милан» намерен продлить контракт РоманьолиТренерский штаб «Милана» во главе с Винченцо Монтеллой доволен игрой защитника Алессио Романьоли. Об этом сообщает издание Tuttomercatoweb.В «Анжи» приняли решение возродить фарм-клубКак сообщает официальный сайт «Анжи», в стане махачкалинского клуба приняли решение возродить фарм-клуб «Анжи-2», который в 2017 году будет выступать в третьем дивизионе первенства России (зона ЮФО-СКФО).«Барселона восхищается Коутиньо». Почему бразилец переедет в чемпионат Испании?«Барселона восхищается Коутиньо». Почему бразилец переедет в чемпионат Испании?«Советский спорт» рассказывает, как «Барселона» пытается приобрести одного из лучших полузащитников чемпионата Англии.В «Анжи» объявили имя нового генерального директораКак сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Анжи», новым генеральным директором махачкалинского клуба стал Саид Абдулаев.Дарио Срна: Не хотел бы рассказывать о моих переговорах с «Барселоной»Капитан донецкого «Шахтера» Дарио Срна подтвердил интерес со стороны «Барселоны», а также объяснил, почему решил остаться в чемпионате Украины.Александр Тарханов: Павлюченко не играл из-за проблем со спинойГлавный тренер «Урала» Александр Тарханов рассказал о впечатлениях от игры новичков команды.«Интер» может купить летом Верратти, Маркиньоса и Бернардески«Интер» готовится провести активную трансферную кампанию летом 2017 года.Юрген Клопп: Надеемся, что Коутиньо связывает свое будущее именно с «Ливерпулем»Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о возможном уходе полузащитника Фелиппе Коутиньо, на которого, как сообщают СМИ, претендует «Барселона».Винченцо Монтелла: Ньянг может покинуть «Милан», он обсуждает этот вопрос с руководствомГлавный тренер «Милана» Винченцо Монтелла сообщил, что форвард «россонери» М'Байе Ньянг близок к смене клубной прописке в текущее трансферное окно.«Краснодар» хочет взять Шишкина в бесплатную арендуЗащитник «Локомотива» Роман Шишкин может продолжить карьеру в «Краснодаре», сообщает официальный сайт телеканала «Матч ТВ».Брайан Идову: «Амкар» сохраняет боеспособность, несмотря на уход Селихова и ДжикияЗащитник «Амкара» Брайан Идову уверен в том, что уход из команды двух ключевых футболистов не ухудшит результаты команды.
Главные новости
Волейбол
Жиба: Прошу прощения у волейболистов, в российских новостях ни слова правды
Футбол
Бывший полузащитник «Ливерпуля» Риера проходит сбор с «Томью»
Футбол
«Кристал Пэлас» готов заплатить «Рубину» за М’Вила 10 миллионов фунтов
Футбол
«ПСЖ» обыграл «Бордо» и вышел в финал Кубка французской лиги
Футбол
«Наполи» обыграл «Фиорентину» и вышел в полуфинал Кубка Италии
Горнолыжный спорт
Хорошилов занял третье место в слаломе на Кубке мира, победил норвежец Кристофферсен
Бокс
Экс-боксер сборной России подозревается в двойном убийстве
Футбол
ДР Конго и Марокко вышли в 1/4 финала Кубка африканских наций, Кот-д’Ивуар вылетел
Футбол
Денис Глушаков: Переезд в Китай? Мне и дома хорошо – тут борщ, «Спартак» и семья
Другие
Из эфира Первого канала убраны новости спорта
все новости
Томь
Томькалендарьстатистика
Альберт Риера
Альберт Риеравсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы