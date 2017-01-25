Бывший полузащитник «Ливерпуля» Риера проходит сбор с «Томью»

В расположении «Томи» сбор проходит экс-полузащитник «Ливерпуля» испанец Альберт Риера.

«Он женился на девушке из России и проживает в Красноярске. Мы с ним знакомились зимой, он к нам приезжал на сбор. Человек опытный, с хорошими футбольными качествами.

Несмотря на возраст, он пройдет сборы и, когда откроется дозаявочное окно, сможет помочь команде», – сказал спортивный директор «Томи» Игорь Кудряшов.

34-летний Альберт Риера, кроме «Ливерпуля», выступал за «Манчестер Сити», «Бордо», «Олимпиакос», «Мальорку», «Удинезе» и другие клубы. Последним его клубом был словенский «Копер», который он покинул летом 2016 года.

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