Бывший полузащитник «Ливерпуля» Риера проходит сбор с «Томью»
В расположении «Томи» сбор проходит экс-полузащитник «Ливерпуля»
испанец Альберт Риера.
«Он женился на девушке из России и
проживает в Красноярске. Мы с ним знакомились зимой, он к нам приезжал на сбор.
Человек опытный, с хорошими футбольными качествами.
Несмотря на возраст, он пройдет сборы и, когда откроется
дозаявочное окно, сможет помочь команде», – сказал спортивный директор «Томи» Игорь
Кудряшов.
34-летний Альберт Риера, кроме «Ливерпуля»,
выступал за «Манчестер Сити», «Бордо», «Олимпиакос», «Мальорку», «Удинезе» и
другие клубы. Последним его клубом был словенский «Копер», который он покинул
летом 2016 года.
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