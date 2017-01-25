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Australian Open. 1/4 финала. Конта – С. Уильямс, Надаль – Раонич и другие матчи

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Результаты матчей 1/4 финала Australian Open в женском одиночном разряде.

Женщины 

Матч

Плишкова К. (Чехия) - Лючич-Барони М. (Хорватия)

Место и дата

25 января 03:00, , Онлайн-трансляция

Матч

Конта Д. (Великобритания) - Уильямс С. (США)

Место и дата

25 января 05:00, , Онлайн-трансляция

Мужчины 

Матч

Гоффен Д. (Бельгия) - Димитров Г. (Болгария)

Место и дата

25 января 06:30, , Онлайн-трансляция

Матч

Надаль Р. (Испания) - Раонич М. (Канада)

Место и дата

25 января 11:30, , Онлайн-трансляция

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