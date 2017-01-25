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Виталий Мутко: Хотел бы, чтобы Аршавин сыграл на ЧМ-2018

Источник:  «Известия»Комментарии

Президент РФС Виталий Мутко сказал, что он хотел бы видеть Андрея Аршавина в составе сборной России на чемпионате мира 2018 года.

«Все прекрасно знают, что Игнашевич - это выдающийся футболист, который пригодился бы сборной России. Несмотря на возраст, он по-прежнему остается одним из лучших защитников чемпионата России, достойно смотрится в матчах Лиги чемпионов. Но решение предстоит принимать самому Сергею и главному тренеру сборной. 

Я бы хотел, чтобы Андрей сыграл на ЧМ-2018. Аршавин многое сделал для российского футбола, помог нам выиграть право провести мировое первенство. Сейчас он здорово выступает за «Кайрат», радует казахстанских болельщиков красивыми голами. Думаю, что у него есть шанс пробиться в состав, но это только мое мнение. Все решения по составу принимает Станислав Черчесов, я не вмешиваюсь в эти вещи», - цитируют Мутко «Известия».

Напомним, чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах страны. Финал состоится в Москве на стадионе «Лужники».

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