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«Спартак», «Базель» и «Янг Бойз» претендуют на форварда «Спартака» Двамену

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Нападающий клуба второго австрийского дивизиона «Аустрия» (Лустенау)  Рафаэль Двамена привлек внимание московского «Спартака». Также им интересуются швейцарские клубы.

Как сообщает ghanasoccernet.com, на нападающего претендуют «Спартак», «Базель» и «Янг Бойз». В текущем сезоне 21-летний Рафаэль Двамена провел 22 матча за «Аустрию» и забил 21 мяч при пяти голевых передачах.

«Спартак» подпишет защитника «Ливерпуля»? Таблица трансферов РФПЛ


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