«Спартак», «Базель» и «Янг Бойз» претендуют на форварда «Спартака» Двамену

«Краснодар» хочет приобрести нападающего «Перуджи» Жана-Армеля Дроле. На него также претендует киевское «Динамо».

«Краснодар» и киевское «Динамо» интересуются форвардом «Перуджи» Дроле «Краснодар» хочет приобрести нападающего «Перуджи» Жана-Армеля Дроле. На него также претендует киевское «Динамо».

Интерес к нападающему «Эшторила» Матеусу Индио проявляет ЦСКА. Об этом сообщают португальские СМИ.

ЦСКА готов отдать 3,5 миллиона евро за нападающего «Эшторила» Индио Интерес к нападающему «Эшторила» Матеусу Индио проявляет ЦСКА. Об этом сообщают португальские СМИ.

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Риера проходит сбор с «Томью» В расположении «Томи» сбор проходит экс-полузащитник «Ливерпуля» испанец Альберт Риера.

Интерес к полузащитнику «Рубина» Янну М’Вила проявляет «Кристал Пэлас». Об этом сообщают британские СМИ.

«Кристал Пэлас» готов заплатить «Рубину» за М’Вила 10 миллионов фунтов

«Кристал Пэлас» готов заплатить «Рубину» за М’Вила 10 миллионов фунтов Интерес к полузащитнику «Рубина» Янну М’Вила проявляет «Кристал Пэлас». Об этом сообщают британские СМИ.

Капитан московского «Спартака» Денис Глушаков - о возможности переехать в чемпионат Китая.

Денис Глушаков: Переезд в Китай? Мне и дома хорошо – тут борщ, «Спартак» и семья

Денис Глушаков: Переезд в Китай? Мне и дома хорошо – тут борщ, «Спартак» и семья Капитан московского «Спартака» Денис Глушаков - о возможности переехать в чемпионат Китая.

«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.

«Спартак» подпишет защитника «Ливерпуля»? Таблица трансферов РФПЛ «Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.

Журналист The Guardian Александр Горюнов в эфире программы «Все на футбол» рассказал некоторые подробности возможного трансфера защитника ЦСКА Марио Фернандеса в «Челси».

Журналист: Возможно, Конте позвонил в Россию, чтобы узнать о Марио Фернандесе

Журналист: Возможно, Конте позвонил в Россию, чтобы узнать о Марио Фернандесе Журналист The Guardian Александр Горюнов в эфире программы «Все на футбол» рассказал некоторые подробности возможного трансфера защитника ЦСКА Марио Фернандеса в «Челси».

Защитник «Ливерпуля» Мамаду Сако может переехать в чемпионат России. Об этом сообщает le10sport.

Сахо, выбирая между «Спартаком» и «Саутгемптоном», склоняется к переходу в московский клуб

Сахо, выбирая между «Спартаком» и «Саутгемптоном», склоняется к переходу в московский клуб Защитник «Ливерпуля» Мамаду Сако может переехать в чемпионат России. Об этом сообщает le10sport.

Тренерский штаб «Милана» во главе с Винченцо Монтеллой доволен игрой защитника Алессио Романьоли. Об этом сообщает издание Tuttomercatoweb.

«Милан» намерен продлить контракт Романьоли Тренерский штаб «Милана» во главе с Винченцо Монтеллой доволен игрой защитника Алессио Романьоли. Об этом сообщает издание Tuttomercatoweb.

«Советский спорт» рассказывает, как «Барселона» пытается приобрести одного из лучших полузащитников чемпионата Англии.

«Барселона восхищается Коутиньо». Почему бразилец переедет в чемпионат Испании?

«Барселона восхищается Коутиньо». Почему бразилец переедет в чемпионат Испании? «Советский спорт» рассказывает, как «Барселона» пытается приобрести одного из лучших полузащитников чемпионата Англии.

Капитан донецкого «Шахтера» Дарио Срна подтвердил интерес со стороны «Барселоны», а также объяснил, почему решил остаться в чемпионате Украины.

Дарио Срна: Не хотел бы рассказывать о моих переговорах с «Барселоной»

Дарио Срна: Не хотел бы рассказывать о моих переговорах с «Барселоной» Капитан донецкого «Шахтера» Дарио Срна подтвердил интерес со стороны «Барселоны», а также объяснил, почему решил остаться в чемпионате Украины.

За 14 сезонов «Зенит» сыграл в еврокубках 131 матч и набрал 187 очков в таблицу коэффициентов УЕФА.

«Зенит» – лучший российский клуб в еврокубках за всю историю

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Юрген Клопп: Надеемся, что Коутиньо связывает свое будущее именно с «Ливерпулем»

Юрген Клопп: Надеемся, что Коутиньо связывает свое будущее именно с «Ливерпулем» Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о возможном уходе полузащитника Фелиппе Коутиньо, на которого, как сообщают СМИ, претендует «Барселона».

«Советский спорт» рассказывает, кто и сколько принес очков в таблицу коэффициентов УЕФА за всю историю.

Еврорейтинг: «Зенит» набрал больше всех очков для России, «Спартак» – третий

Еврорейтинг: «Зенит» набрал больше всех очков для России, «Спартак» – третий «Советский спорт» рассказывает, кто и сколько принес очков в таблицу коэффициентов УЕФА за всю историю.

Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла сообщил, что форвард «россонери» М'Байе Ньянг близок к смене клубной прописке в текущее трансферное окно.

Винченцо Монтелла: Ньянг может покинуть «Милан», он обсуждает этот вопрос с руководством

Винченцо Монтелла: Ньянг может покинуть «Милан», он обсуждает этот вопрос с руководством Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла сообщил, что форвард «россонери» М'Байе Ньянг близок к смене клубной прописке в текущее трансферное окно.

Главный тренер «Лиона» Брюно Женезьо заявил, что будет рад, если защитник «Ювентуса» Патрис Эвра пополнит состав «ткачей».

«Лион» рассчитывает на переход Эвра Главный тренер «Лиона» Брюно Женезьо заявил, что будет рад, если защитник «Ювентуса» Патрис Эвра пополнит состав «ткачей».

«Анжи» просматривает украинского защитника Белого и ведет переговоры по Хубулову

«Анжи» просматривает украинского защитника Белого и ведет переговоры по Хубулову В расположении «Анжи» прибыл центральный защитник Максим Белый, сообщает Sportbox.

Форвард «Милана» М’Байе Ньянг может продолжить карьеру в «Вест Хэме», сообщает Sky Sports. В переходе 22-летнего француза заинтересован главный тренер «молотобойцев» Славен Билич.

«Вест Хэм» претендует на форварда «Милана» Ньянга Форвард «Милана» М’Байе Ньянг может продолжить карьеру в «Вест Хэме», сообщает Sky Sports. В переходе 22-летнего француза заинтересован главный тренер «молотобойцев» Славен Билич.