«Спартак», «Базель» и «Янг Бойз» претендуют на форварда «Спартака» Двамену
Нападающий клуба второго
австрийского дивизиона «Аустрия» (Лустенау)
Рафаэль Двамена привлек внимание
московского «Спартака». Также им интересуются швейцарские клубы.
Как сообщает
ghanasoccernet.com, на нападающего претендуют «Спартак», «Базель» и «Янг Бойз».
В текущем сезоне 21-летний Рафаэль Двамена провел 22 матча за «Аустрию» и забил
21 мяч при пяти голевых передачах.
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