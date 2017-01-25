Кевин Магнуссен: С новым регламентом от гонщиков будет зависеть гораздо больше
Новичок
команды «Хаас» гонщик Кевин Магнуссен считает, что благодаря новому регламенту
гонщики снова станут определяющим звеном в итоговом результате.
«Если машины действительно
станут намного быстрее, то от гонщика будет зависеть гораздо больше. Со старыми
автомобилями приходилось чем-то жертвовать, а из-за проблем с резиной,
ограниченного сцепления и высокой мощности часто случалась пробуксовка.
Надеюсь,
в автомобилях нового сезона мы больше будем думать о том, как действовать на
пределе. В таких условиях компромиссы никого не будут волновать. Гораздо
приятнее управлять автомобилем, на котором можно бесконечно атаковать, чем тем,
где постоянно нужно выбирать верный компромисс», - цитирует Магнуссена Autosport.
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