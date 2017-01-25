Кевин Магнуссен: С новым регламентом от гонщиков будет зависеть гораздо больше

Новичок команды «Хаас» гонщик Кевин Магнуссен считает, что благодаря новому регламенту гонщики снова станут определяющим звеном в итоговом результате.

«Если машины действительно станут намного быстрее, то от гонщика будет зависеть гораздо больше. Со старыми автомобилями приходилось чем-то жертвовать, а из-за проблем с резиной, ограниченного сцепления и высокой мощности часто случалась пробуксовка.

Надеюсь, в автомобилях нового сезона мы больше будем думать о том, как действовать на пределе. В таких условиях компромиссы никого не будут волновать. Гораздо приятнее управлять автомобилем, на котором можно бесконечно атаковать, чем тем, где постоянно нужно выбирать верный компромисс», - цитирует Магнуссена Autosport.