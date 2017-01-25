ЦСКА готов отдать 3,5 миллиона евро за нападающего «Эшторила» Индио

Интерес к нападающему «Эшторила» Матеусу Индио проявляет ЦСКА. Об этом сообщают португальские СМИ.

Как информирует A Bola, российский клуб готов предложить за игрока 3,5 миллионов евро. ЦСКА хотел бы приобрести его летом. Отметим, что «Эшторил» арендовал Индио у «Васку да Гама», но при этом выкупил 50% прав на игрока.

В текущем сезоне 20-летний Матеус Индио провел 18 матчей за «Эшторил» и забил три мяча при одной голевой передаче. Также он может сыграть в полузащите.

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