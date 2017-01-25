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«Краснодар» и киевское «Динамо» интересуются форвардом «Перуджи» Дроле

Источник:  Сайт журналиста Sky Italia Джанлуки Ди МарциоКомментарии

«Краснодар» хочет приобрести нападающего «Перуджи» Жана-Армеля Дроле. На него также претендует киевское «Динамо».

Как сообщает в своем твиттере итальянский журналист Джанлука Ди Марцио, и «Краснодар», и «Динамо» сделали предложение по игроку. Детали пока неизвестны.

В текущем сезоне 19-летний ивуарийский форвард провел девять матчей за «Перуджу» и забил один мяч при двух голевых передачах. Его команда выступает в итальянской серии В.

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