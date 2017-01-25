Кубок Италии. 1/4 финала. «Ювентус» - «Милан» и другие матчи

Матч 1/4 финала Кубка Италии между «Наполи» и «Фиорентиной» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Наполи».

«Наполи» обыграл «Фиорентину» и вышел в полуфинал Кубка Италии

«Наполи» обыграл «Фиорентину» и вышел в полуфинал Кубка Италии Матч 1/4 финала Кубка Италии между «Наполи» и «Фиорентиной» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Наполи».

«Советский спорт» анонсирует главные спортивные события, которые состоятся на этой неделе.

Дерби «Спартак» – ЦСКА и ЧЕ по фигурному катанию. Главные события недели

Дерби «Спартак» – ЦСКА и ЧЕ по фигурному катанию. Главные события недели «Советский спорт» анонсирует главные спортивные события, которые состоятся на этой неделе.

«Рома» обыграла «Сампдорию» со счетом 4:0 в домашнем матче 1/8 финала Кубка Италии по футболу и вышла в следующий раунд.

«Рома» разгромила «Сампдорию» и вышла в четвертьфинал Кубка Италии

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Кубок Италии. 1/8 финала. «Рома» разгромила «Сампдорию» и другие матчи

Кубок Италии. 1/8 финала. «Рома» разгромила «Сампдорию» и другие матчи Результаты матчей 1/8 финала Кубка Италии.

«Лацио» обыграл «Дженоа» и вышел в четвертьфинал Кубка Италии

«Лацио» обыграл «Дженоа» и вышел в четвертьфинал Кубка Италии Футболисты римского «Лацио» в матче 1/8 финала Кубка Италии переиграли «Дженоа».

«Чезена» выбила «Сассуоло» из Кубка Италии «Сассуоло» дома уступил «Чезене» (1:2) в 1/8 финала Кубка Италии.