Кубок Италии. 1/4 финала. «Ювентус» - «Милан» и другие матчи
Результаты матчей 1/4 финала Кубка Италии.
Матч
Наполи - Фиорентина - 1:0 (0:0)
Голы
Кальехон 71 (1:0).
Состав
Наполи: Рейна, Хюсай, Альбиоль, Стринич (Маджо, 61), Максимович, Диавара, Зелински, Гамшик (Аллан, 82), Кальехон, Паволетти (Мертенс, 64), Инсинье
Фиорентина: Тэтэрушану, Томович, Астори, Оливейра, Кьеза, Весино, Кристофоро (Иличич, 75), Санчес Морено, Бадель (Бабакар, 84), Бернардески (Валеро, 75), Калинич
Предупреждения:
Хюсай, 67; Инсинье, 90 - Санчес Морено, 28; Оливейра, 37; Астори, 45; Томович, 62; Кьеза, 90
Удаления:
Судья:
Даниэле Довери (Италия)
Место и дата
24 января 22:45, Сан Паоло, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
25 января 22:45, Ювентус Стэдиум, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
31 января 22:45, Сан-Сиро, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
01 февраля 22:45, Стадио Олимпико, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически