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Кубок Италии. 1/4 финала. «Ювентус» - «Милан» и другие матчи

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Результаты матчей 1/4 финала Кубка Италии.

Матч

Наполи - Фиорентина - 1:0 (0:0)

Голы

Кальехон 71 (1:0).

Состав

Наполи: Рейна, Хюсай, Альбиоль, Стринич (Маджо, 61), Максимович, Диавара, Зелински, Гамшик (Аллан, 82), Кальехон, Паволетти (Мертенс, 64), Инсинье

Фиорентина: Тэтэрушану, Томович, Астори, Оливейра, Кьеза, Весино, Кристофоро (Иличич, 75), Санчес Морено, Бадель (Бабакар, 84), Бернардески (Валеро, 75), Калинич

Предупреждения:

Хюсай, 67; Инсинье, 90 - Санчес Морено, 28; Оливейра, 37; Астори, 45; Томович, 62; Кьеза, 90

Удаления:

Хюсай, 90 - Оливейра, 90

Судья:

Даниэле Довери (Италия)

Место и дата

24 января 22:45, Сан Паоло, Онлайн-трансляция

Матч

Ювентус - Милан

Место и дата

25 января 22:45, Ювентус Стэдиум, Онлайн-трансляция

Матч

Интер - Лацио

Место и дата

31 января 22:45, Сан-Сиро, Онлайн-трансляция

Матч

Рома - Чезена

Место и дата

01 февраля 22:45, Стадио Олимпико, Онлайн-трансляция

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