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Кубок Испании. 1/4 финала. «Эйбар» - «Атлетико», «Сельта» - «Реал» и другие матчи

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Результаты матчей 1/4 финала Кубка Испании.

Матч

Алавес - Алькоркон - 0:0

Состав

Алавес: Ортолья, Феддал, Вигарай, Алексис, Гарсия Р., Катаи (Дейверсон, 84), Торрес, Крстичич, Собрино (Льоренте, 46), Сантос, Токеро (Гомес, 46)

Алькоркон: Хименес Д., Овона, Эльгезабал, Нельсон, Вега, Перес В. (Торибио, 73), Алехо, Рей (Луке, 58), Тропи, Плано (Кадир, 73), Хименес А.

Предупреждения:

Алексис, 68; Вигарай, 73 - нет

Судья:

Иглесиас Вильянуэва (Испания)

Место и дата

24 января 21:15, Мендисорроса, Онлайн-трансляция

Матч

Эйбар - Атлетико

Место и дата

25 января 21:15, Мунисипаль де Ипуруа, Онлайн-трансляция

Матч

Сельта - Реал

Место и дата

25 января 23:15, Эстадио де Балаидос, Онлайн-трансляция

Матч

Барселона - Реал Сосьедад

Место и дата

26 января 23:15, Ноу Камп, Онлайн-трансляция

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