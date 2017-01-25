Кубок Испании. 1/4 финала. «Эйбар» - «Атлетико», «Сельта» - «Реал» и другие матчи
Результаты матчей 1/4 финала Кубка Испании.
Матч
Состав
Алавес: Ортолья, Феддал, Вигарай, Алексис, Гарсия Р., Катаи (Дейверсон, 84), Торрес, Крстичич, Собрино (Льоренте, 46), Сантос, Токеро (Гомес, 46)
Алькоркон: Хименес Д., Овона, Эльгезабал, Нельсон, Вега, Перес В. (Торибио, 73), Алехо, Рей (Луке, 58), Тропи, Плано (Кадир, 73), Хименес А.
Предупреждения:
Алексис, 68; Вигарай, 73 - нет
Судья:
Иглесиас Вильянуэва (Испания)
Место и дата
24 января 21:15, Мендисорроса, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
25 января 21:15, Мунисипаль де Ипуруа, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
25 января 23:15, Эстадио де Балаидос, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
26 января 23:15, Ноу Камп, Онлайн-трансляция
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