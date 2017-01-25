Этот день в истории: 75 лет со дня рождения Эйсебио

Сегодня могло исполниться 75 лет знаменитому форварду «Бенфики» и сборной Португалии Эйсебио.

В составе «Бенфики» Эйсебио сыграл 715 матчей (включая товарищеские) и забил 727 голов. За сборную Португалии сыграл 64 матча и забил 41 гол.

Эйсебио - бронзовый призер чемпионата мира 1966 года, 11-кратный чемпион Португалии, пятикратный обладатель Кубка Португалии, обладатель Кубка европейских чемпионов сезона 1961/62, чемпион Североамериканской футбольной лиги. В 1965 году он получил «Золотой мяч» как лучший футболист Европы. Двукратный обладатель «Золотой бутсы».

Эйсебио умер 5 января 2014 года. Он был похоронен на кладбище Лумиар в Лиссабоне.