Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Торпедо- : -ЦСКА
Баскетбол  Химки- : -Ратиофарм
Футбол  Ювентус- : -Милан
Хоккей  Спартак- : -СКА
Баскетбол  Летувос Ритас- : -Нижний Новгород
Футбол  Сельта- : -Реал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Этот день в истории: 75 лет со дня рождения Эйсебио

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня могло исполниться 75 лет знаменитому форварду «Бенфики» и сборной Португалии Эйсебио.

В составе «Бенфики» Эйсебио сыграл 715 матчей (включая товарищеские) и забил 727 голов. За сборную Португалии сыграл 64 матча и забил 41 гол.

Эйсебио - бронзовый призер чемпионата мира 1966 года, 11-кратный чемпион Португалии, пятикратный обладатель Кубка Португалии, обладатель Кубка европейских чемпионов сезона 1961/62, чемпион Североамериканской футбольной лиги. В 1965 году он получил «Золотой мяч» как лучший футболист Европы. Двукратный обладатель «Золотой бутсы».

Эйсебио умер 5 января 2014 года. Он был похоронен на кладбище Лумиар в Лиссабоне.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Луиш Фигу: Восхищаюсь Роналду, но лучшим португальским футболистом является ЭйсебиоЭкс-полузащитник мадридского «Реала» Луиш Фигу заявил, что лучшим игроком в истории португальского футбола является нападающий сборной Португалии и «Бенфики» Эйсебио.Эйсебио перезахоронен в Национальном пантеоне ПортугалииОстанки легендарного футболиста сборной Португалии и «Бенфики» Эйсебио были с почестями перезахоронены в Национальном Пантеоне в Лиссабоне.Белый Пеле, которого превзошел Криштиану РоналдуБелый Пеле, которого превзошел Криштиану РоналдуСегодня исполнилось бы 73 года одному из лучших футболистов XX века, легендарному Эйсебио.Весной 2014 года выйдет в прокат фильм об ЭйсебиоПолнометражный документальный фильм, рассказывающий о знаменитом футболисте сборной Португалии и «Бенфики» Эйсебио, выйдет на экраны в мае 2014 года.Криштиану Роналду: Эйсебио был очень близким мне человекомКриштиану Роналду: Эйсебио был очень близким мне человекомПолузащитник мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал победу над «Сельтой» в матче 18-го тура чемпионата Испании и рассказал о своих отношениях с Эйсебио.Криштиану Роналду: Я посвящаю эти голы Вам, ЭйсебиоПолузащитник мадридского «Реала» в своем твиттере посвятил свои два гола в ворота «Сельты» легендарному португальскому игроку Эйсебио.Первый заместитель председателя Совета Федераций Александр Торшин: Прощай Эйсебио! Мое поколение будет тебя помнить!Первый заместитель председателя Совета Федераций Александр Торшин присутсвовал на прощании с легендой португальского футбола Эйсебио.Луиш Фигу посетил гражданскую панихиду по ЭйсебиоБывший полузащитник «Реала», «Барселоны», «Интера» и сборной Португалии Луиш Фигу посетил гражданскую панихиду по легендарному соотечественнику Эйсебио, похороны которого в понедельник проходят в Лиссабоне, сообщает AP.Гражданская панихида по Эйсебио собрала 10 тысяч болельщиковГражданская панихида по Эйсебио собрала 10 тысяч болельщиковОколо 10 тысяч болельщиков пришли на гражданскую панихиду легендарного португальского футболиста Эйсебио, которая прошла по соседству с домашним стадионом «Бенфикой» - «да Луж».Сотни болельщиков пришли проститься с ЭйсебиоСотни болельщиков «Бенфики» и сборной Португалии в понедельник пришли проститься с легендарным нападающим Эйсебио. В эти минуты в часовне недалеко от домашнего стадиона «Бенфики» - родного для Эйсебио клуба - «Да Луж» проходит гражданская панихида, сообщает Marca.Алексей Смертин от имени «Динамо» возложит цветы на могилу ЭйсебиоВ понедельник, 6 января, в Лиссабоне пройдут похороны легендарного футболиста Эйсебио, скончавшегося на 72-м году жизни.«Прощание с легендой». Сегодняшние обложки португальских и испанских газет«Прощание с легендой». Сегодняшние обложки португальских и испанских газетSovsport представляет вашему внимаю первые полосы ведущих европейских изданий. Тема номе один – естественно, проводы из жизни великого ЭйсебиоПохороны Эйсебио состоятся в понедельникПохороны Эйсебио состоятся в понедельникПохороны легендарного португальского футболиста Эйсебио состоятся в понедельникВасилий Уткин: Эйсебио был живым символом, живым знаменем.Василий Уткин: Эйсебио был живым символом, живым знаменем.Наш портал ведет текстовую трансляцию матча.Валентина Яшина: От новости о смерти Эйсебио у меня слезы наворачиваютсяВалентина Яшина: От новости о смерти Эйсебио у меня слезы наворачиваютсяВдова Льва Яшина Валентина Тимофеевна поделилась воспоминаниями о том, каким футболистом и человеком был знаменитый португалец Эйсебио, ушедший сегодня из жизни.Владимир Эштреков: Эйсебио - это выдающийся футболист и выдающийся человекБывший главный тренер «Локомотива» Владимир Эштреков вспомнил, каким был легендарный португальский футболист Эйсебио.Франц Беккенбауэр: От нас ушел один из самых величайших игроков всех временЧемпион мира Франц Беккенбауэр выразил слова соболезнования по поводу кончины легендарного португальского футболиста Эйсебио.Почему Эйсебио – один из лучших футболистов мираПочему Эйсебио – один из лучших футболистов мираСовсем скоро подобная заметка могла бы появиться по иному, праздничному поводу – 25 января у Эйсебио был бы 72-й день рождения. Увы, сегодня мы вспоминаем великого португальского игрока в связи с его внезапной кончинойМуртаз Хурцилава: Эйсебио был виртуозом футбола, очень техничным и культурным игрокомБывший капитан сборной СССР Муртаз Хурцилава вспомнил, каким был легендарный португальский футболист Эйсебио.Анзор Кавазашвили: Такие игроки как Эйсебио, Пеле, Марадона рождаются не просто так, а по заказу богаБывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили вспомнил, каким был легендарный португальский футболист Эйсебио.
Главные новости
Волейбол
Жиба: Прошу прощения у волейболистов, в российских новостях ни слова правды
Хоккей
«Питтсбург» дома «всухую» проиграл «Сент-Луису»
Хоккей
Гол Кулемина помог «Айлендерс» обыграть «Коламбус»
Теннис
Лючич-Барони обыграла Плишкову и вышла в полуфинал Australian Open
Футбол
Этот день в истории: Хави исполнилось 37 лет
Футбол
Этот день в истории: 75 лет со дня рождения Эйсебио
Футбол
«Краснодар» и киевское «Динамо» интересуются форвардом «Перуджи» Дроле
Футбол
ЦСКА готов отдать 3,5 миллиона евро за нападающего «Эшторила» Индио
Футбол
«Спартак», «Базель» и «Янг Бойз» претендуют на форварда «Спартака» Двамену
Футбол
Виталий Мутко: Хотел бы, чтобы Аршавин сыграл на ЧМ-2018
все новости