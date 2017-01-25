Этот день в истории: Хави исполнилось 37 лет

Сегодня отмечает день рождения знаменитый полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Хави Эрандес Креус, который сейчас выступает за катарский «Аль-Садд». Ему исполнилось 37 лет.

С 1998 по 2015 год Хави выступал за первую команду «Барселоны». Вместе с командой он восемь раз становился чемпионом Испании, трижды выигрывал Кубок Испании, шесть раз – Суперкубок Испании.

Четыре раза он выигрывал Лигу чемпионов, дважды – Суперубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Вместе со сборной Испании становился чемпионом мира и дважды – чемпионом Европы. На Евро-2008 он был признан лучшим футболистом турнира. Серебряный призер Олимпиады в Сиднее, серебряный и бронзовый призер Кубка конфедераций.