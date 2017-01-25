Этот день в истории: Хави исполнилось 37 лет
Сегодня отмечает день
рождения знаменитый полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Хави Эрандес
Креус, который сейчас выступает за катарский «Аль-Садд». Ему исполнилось 37 лет.
С 1998 по 2015 год Хави
выступал за первую команду «Барселоны». Вместе с командой он восемь раз
становился чемпионом Испании, трижды выигрывал Кубок Испании, шесть раз –
Суперкубок Испании.
Четыре раза он выигрывал
Лигу чемпионов, дважды – Суперубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Вместе со
сборной Испании становился чемпионом мира и дважды – чемпионом Европы. На
Евро-2008 он был признан лучшим футболистом турнира. Серебряный призер Олимпиады в Сиднее, серебряный и бронзовый призер Кубка конфедераций.
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