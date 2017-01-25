Лючич-Барони обыграла Плишкову и вышла в полуфинал Australian Open
Матч 1/4 финала Australian Open в женском одиночном разряде между хорваткой Мирьяной Лючич-Барони и чешкой
Каролиной Плишковой завершился победой хорватской теннисистки. Итоговый счет
матча – 6:4, 3:6, 6:4 в пользу
Лючич-Барони.
Матч продолжался один час
и 47 минут. Лючич-Барони сделала девять эйсов при восьми у соперницы. Хорватка
сделала пять двойных ошибок при одной у Плишковой. В полуфинале Лючич-Барони
сыграет с победительницей пары Серена Уильямс (США) – Джоанна Конта
(Великобритания).
Турнир серии
«Большого шлема»
Australian Open
Призовой фонд 16 503 692 доллара
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
1/4 финала
Матч
Плишкова К. (Чехия) - Лючич-Барони М. (Хорватия) - 4:6, 6:3, 4:6
Место и дата
25 января 03:00, , Онлайн-трансляция
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