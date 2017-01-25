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Этот день в истории: Марии Кириленко исполнилось 30 лет

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня отмечает день рождения российская теннисистка Мария Кириленко. Ей исполнилось 30 лет.

В активе Марии шесть побед на турнирах WTA в одиночном разряде и 12 – в парном. На турнирах «Большого шлема» лучшим результатом для нее является выход в 1/4 финала в одиночном разряде, в парном разряде она доходила до финала Australian Open и Ролан Гаррос. Бронзовый призер Олимпиады-2012 в Лондоне (в парном разряде). 

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