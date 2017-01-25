Этот день в истории: Марии Кириленко исполнилось 30 лет
Сегодня
отмечает день рождения российская теннисистка Мария Кириленко. Ей исполнилось
30 лет.
В активе Марии
шесть побед на турнирах WTA в
одиночном разряде и 12 – в парном. На турнирах «Большого шлема» лучшим
результатом для нее является выход в 1/4 финала в одиночном разряде, в парном
разряде она доходила до финала Australian Open и Ролан Гаррос. Бронзовый призер
Олимпиады-2012 в Лондоне (в парном разряде).
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