Гол Кулемина помог «Айлендерс» обыграть «Коламбус»

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Айлендерс» и «Коласбусом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:2 в пользу «Айлендерс».

В составе победителей одна шайба в активе россиянина Николая Кулемина. Также отличились Джош Бейли, Брок Нельсон и Джейсон Чимера. У «Коламбуса» гол в активе Ника Фолиньо и Кэма Аткинсона.

«Айлендерс» набрали 49 очков и занимают 11-е место на Востоке. У «Коламбуса» 68 очков и второе место.

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