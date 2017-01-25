Гол Кулемина помог «Айлендерс» обыграть «Коламбус»
Матч
регулярного чемпионата НХЛ между «Айлендерс» и «Коласбусом» завершился победой
хозяев. Итоговый счет матча – 4:2 в пользу «Айлендерс».
В составе
победителей одна шайба в активе россиянина Николая Кулемина. Также отличились
Джош Бейли, Брок Нельсон и Джейсон Чимера. У «Коламбуса» гол в активе Ника
Фолиньо и Кэма Аткинсона.
«Айлендерс»
набрали 49 очков и занимают 11-е место на Востоке. У «Коламбуса» 68 очков и
второе место.
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Айлендерс - Коламбус - 4:2 (0:1, 2:0, 2:1)
Голы:
Фолиньо (Веннберг, Мюррей), 8:55 (0:1). Бэйли (Таварес), 22:21 (1:1). Кулёмин (Таварес, Де Хаан), 36:29 (2:1). Нелсон (Лэдди, Пелеш), 40:35 (3:1). Чимера 45:21 (4:1). Эткинсон 54:39 (4:2).
Место и дата
25 января 03:00, Барклайз Центр, Онлайн-трансляция
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