«Питтсбург» дома «всухую» проиграл «Сент-Луису»

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Питтсбургом» и «Сент-Луисом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу «Сент-Луиса».

В составе победителей отличились Колтон Парэйко, Райан Ривз и Скотт Апшолл. Российские игроки (Евгений Малкин у «Питтсбурга», Владимир Тарасенко и Наиль Якупов у «Сент-Луиса») результативными действиями не отметились.

«Сент-Луис» набрал 53 очка и занимает седьмое место на Западе. У «Питтсбурга» 65 очков и третье место на Востоке.

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