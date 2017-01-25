Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Торпедо- : -ЦСКА
Баскетбол  Химки- : -Ратиофарм
Футбол  Ювентус- : -Милан
Хоккей  Спартак- : -СКА
Баскетбол  Летувос Ритас- : -Нижний Новгород
Футбол  Сельта- : -Реал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Питтсбург» дома «всухую» проиграл «Сент-Луису»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Питтсбургом» и «Сент-Луисом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу «Сент-Луиса».

В составе победителей отличились Колтон Парэйко, Райан Ривз и Скотт Апшолл. Российские игроки (Евгений Малкин у «Питтсбурга», Владимир Тарасенко и Наиль Якупов у «Сент-Луиса») результативными действиями не отметились.

«Сент-Луис» набрал 53 очка и занимает седьмое место на Западе. У «Питтсбурга» 65 очков и третье место на Востоке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

Матч

Питтсбург - Сент-Луис - 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Голы:

Парайко (Перрон, Петранжело), 14:16 (0:1). Ривз (Шаттенкирк, Бортуццо), 35:43 (0:2). Апшолл (Перрон), 54:33 (0:3).

Место и дата

25 января 03:00, Консол Энерджи Центр, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Гол Кулемина помог «Айлендерс» обыграть «Коламбус»Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Айлендерс» и «Коласбусом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:2 в пользу «Айлендерс».НХЛ. «Питтсбург» - «Сент-Луис», «Оттава» - «Вашингтон» и другие матчи. ОнлайнРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ.Александр Овечкин: Орлов – русский ЛидстремФорвард «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал крупную победу над «Каролиной» (6:1) и дубль защитника Дмитрий Орлова.Дрю Даути: Участие игроков НХЛ в ОИ? Меня устроит любой вариантЗащитник «Лос-Анджелеса» Дрю Даути высказался об участии игроков НХЛ в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане.«Оттава» подписала новый контракт со СмитомФорвард «Оттавы» Зак Смит подписал новый контракт с клубом.Карл Алзнер: Мы сказали Орлову, чтобы он попробовал сделать хет-трикЗащитник «Вашингтона» Карл Алзнер заявил, что игроки «столичных» хотели помочь защитнику Дмитрию Орлову сделать хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» (6:1).В Америке встревожены: «Почему не забивает Овечкин?» И вот ответ… (видео)В Америке встревожены: «Почему не забивает Овечкин?» И вот ответ… (видео)Самые интересные события лиги – в нашем традиционном обзоре «Пять гвоздей НХЛ».Дмитрий Орлов: Мы думаем об обороне, стараемся не бежать постоянно в атакуЗащитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов подвел итог матча регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» (6:1), в котором он сделал дубль.Павел Бучневич: После Череповца в Нью-Йорке все по-другомуФорвард «Рейнджерс» Павел Бучневич признался, что уже привык к жизни в Нью-Йорке.Марло стал 12-м игроком в истории НХЛ, забившим четыре гола за периодФорвард «Сан-Хосе» Патрик Марло забросил четыре шайбы в третьем периоде матча регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо» (5:2). 37-летний канадец стал 12-м игроком в истории лиги, который добился такого результата.Орлов признан третьей звездой дня в НХЛОфициальный сайт НХЛ опубликовал трех звезд дня.Поражение Павлюченковой, 13 очков россиян в НХЛ и новое руководство «Формулы-1». Главные новости утраПоражение Павлюченковой, 13 очков россиян в НХЛ и новое руководство «Формулы-1». Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра вторника.«Аризона» обыграла «Флориду», благодаря передаче Бурмистрова в овертаймеВ матче регулярного чемпионата НХЛ «Аризона» на домашнем льду в овертайме обыграла «Флориду» со счетом 3:2.Четыре шайбы Марло принесли победу «Сан-Хосе над «Колорадо»В матче регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо» на домашнем льду уступил «Сан-Хосе» со счетом 2:5.НХЛ. «Рейнджерс» обыграл «Лос-Анджелес», «Виннипег» уступил «Анахайму» и другие матчи дня«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей игрового дня в Национальной хоккейной лиге.Две передачи Зайцева помогли «Торонто» обыграть «Калгари»Две передачи Зайцева помогли «Торонто» обыграть «Калгари»В матче регулярного чемпионата НХЛ «Торонто» на домашнем льду обыграл «Калгари» со счетом 4:0.Дубль Орлова и два очка Кузнецова помогли «Вашингтону» разгромить «Каролину»Дубль Орлова и два очка Кузнецова помогли «Вашингтону» разгромить «Каролину»В матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» на домашнем льду разгромил «Каролину» со счетом 6:1.Шири, Грайсс и Оши – звезды недели в НХЛНХЛ назвала лучших игроков регулярного чемпионата прошедшей игровой недели.Дерби «Спартак» – ЦСКА и ЧЕ по фигурному катанию. Главные события неделиДерби «Спартак» – ЦСКА и ЧЕ по фигурному катанию. Главные события недели«Советский спорт» анонсирует главные спортивные события, которые состоятся на этой неделе.Лундквист, Аткинсон и Тэйвз – звезды дня в НХЛОфициальный сайт НХЛ опубликовал трех звезд игрового дня.
Главные новости
Волейбол
Жиба: Прошу прощения у волейболистов, в российских новостях ни слова правды
Хоккей
«Питтсбург» дома «всухую» проиграл «Сент-Луису»
Хоккей
Гол Кулемина помог «Айлендерс» обыграть «Коламбус»
Теннис
Лючич-Барони обыграла Плишкову и вышла в полуфинал Australian Open
Футбол
Этот день в истории: Хави исполнилось 37 лет
Футбол
Этот день в истории: 75 лет со дня рождения Эйсебио
Футбол
«Краснодар» и киевское «Динамо» интересуются форвардом «Перуджи» Дроле
Футбол
ЦСКА готов отдать 3,5 миллиона евро за нападающего «Эшторила» Индио
Футбол
«Спартак», «Базель» и «Янг Бойз» претендуют на форварда «Спартака» Двамену
Футбол
Виталий Мутко: Хотел бы, чтобы Аршавин сыграл на ЧМ-2018
все новости
Сент-Луис
Сент-Луискалендарьстатистика
Питтсбург
Питтсбургкалендарьстатистика
НХЛ
НХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости