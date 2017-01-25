«Питтсбург» дома «всухую» проиграл «Сент-Луису»
Матч
регулярного чемпионата НХЛ между «Питтсбургом» и «Сент-Луисом» завершился
победой гостей. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу «Сент-Луиса».
В составе
победителей отличились Колтон Парэйко, Райан Ривз и Скотт Апшолл. Российские
игроки (Евгений Малкин у «Питтсбурга», Владимир Тарасенко и Наиль Якупов у «Сент-Луиса»)
результативными действиями не отметились.
«Сент-Луис»
набрал 53 очка и занимает седьмое место на Западе. У «Питтсбурга» 65 очков и
третье место на Востоке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Питтсбург - Сент-Луис - 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
Голы:
Парайко (Перрон, Петранжело), 14:16 (0:1). Ривз (Шаттенкирк, Бортуццо), 35:43 (0:2). Апшолл (Перрон), 54:33 (0:3).
Место и дата
25 января 03:00, Консол Энерджи Центр, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически