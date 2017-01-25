«Лос-Анджелес» на выезде обыграл «Нью-Джерси»
Матч
регулярного чемпионата НХЛ между «Нью-Джерси» и «Лос-Анджелесом» завершился
победой гостей. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Лос-Анджелеса».
В составе
победителей отличились Анже Копитар, Таннер Пирсон и Алек Мартинес. У хозяев
гол в активе Майкла Куинси, российский форвард Сергей Калинин результативными
действиями не отметился.
«Лос-Анджелес»
набрал 50 очков и занимает девятое место на Западе. У «Нью-Джерси» 49 очков и
14-е место на Востоке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Нью-Джерси - Лос-Анджелес - 1:3 (0:3, 0:0, 1:0)
Голы:
Копитар (Даути, Картер), 0:50 (0:1). Пирсон (Сетогучи, Картер), 1:46 (0:2). Мартинес (Габорик, Шор), 16:15 (0:3). Квинси (Каммаллери, Вуд), 47:19 (1:3).
Место и дата
25 января 03:00, Пруденшиал Центр, Онлайн-трансляция
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