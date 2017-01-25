«Лос-Анджелес» на выезде обыграл «Нью-Джерси»

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Марло стал 12-м игроком в истории НХЛ, забившим четыре гола за период Форвард «Сан-Хосе» Патрик Марло забросил четыре шайбы в третьем периоде матча регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо» (5:2). 37-летний канадец стал 12-м игроком в истории лиги, который добился такого результата.

Орлов признан третьей звездой дня в НХЛ Официальный сайт НХЛ опубликовал трех звезд дня.

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