Дубль Радулова помог «Монреалю» разгромить «Калгари»

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Монреалем» и «Калгари» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 5:1 в пользу «Калгари».

В составе победителей дубль сделал российский форвард Александр Радулов. Также отличились Эндрю Шоу, Томаш Плеканец и Даниэль Карр. За две секунды до конца матча у «Калгари» отличился Сэм Беннетт.

«Монреаль» набрал 65 очков и занимает четвертое место на Востоке. У «Калгари» 51 очко и восьмое место на Западе.

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