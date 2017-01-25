Дубль Радулова помог «Монреалю» разгромить «Калгари»
Матч
регулярного чемпионата НХЛ между «Монреалем» и «Калгари» завершился победой
хозяев. Итоговый счет матча – 5:1 в пользу «Калгари».
В составе
победителей дубль сделал российский форвард Александр Радулов. Также отличились
Эндрю Шоу, Томаш Плеканец и Даниэль Карр. За две секунды до конца матча у «Калгари»
отличился Сэм Беннетт.
«Монреаль»
набрал 65 очков и занимает четвертое место на Востоке. У «Калгари» 51 очко и
восьмое место на Западе.
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Монреаль - Калгари - 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)
Голы:
Шоу (Петри, Андригетто), 19:17 (1:0). Плеканец 24:53 (2:0). Радулов (Уэбер, Больё), 29:02 (3:0). Карр (Прайс, Митчелл), 48:08 (4:0). Радулов (Плеканец, Шоу), 56:07 (5:0). Беннетт (Хэмилтон Д., Ткачук), 59:59 (5:1).
Место и дата
25 января 03:30, Белл Центр, Онлайн-трансляция