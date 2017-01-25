«Бостон» в овертайме обыграл «Детройт»

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Бостоном» и «Детройтом» завершился победой хозяев в овертайме. Итоговый счет матча – 4:3 в пользу «Бостона».

В составе победителей дубль сделал Брэд Маршан, также отличились Кеван Миллер и Давид Пастрняк, в активе которого решающая шайба в овертайме. У «Детройта» забивали Андреас Атанасью, Майк Грин и Томаш Татар.

«Бостон» набрал 74 очка и занимает седьмое место на Востоке. У «Детройта» 49 очков и 13-е место.

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