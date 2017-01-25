«Бостон» в овертайме обыграл «Детройт»
Матч регулярного
чемпионата НХЛ между «Бостоном» и «Детройтом» завершился победой хозяев в
овертайме. Итоговый счет матча – 4:3 в пользу «Бостона».
В составе
победителей дубль сделал Брэд Маршан, также отличились Кеван Миллер и Давид
Пастрняк, в активе которого решающая шайба в овертайме. У «Детройта» забивали
Андреас Атанасью, Майк Грин и Томаш Татар.
«Бостон» набрал
74 очка и занимает седьмое место на Востоке. У «Детройта» 49 очков и 13-е
место.
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Бостон - Детройт - 4:3 О.Т. (2:1, 0:2, 1:0, 1:0)
Голы:
Миллер К. (Шаллер, Мур), 3:39 (1:0). Атанасиу (Крунвалль, Грин), 10:59 (1:1). Маршанд (Спунер, Пастрняк), 17:34 (2:1). Грин (Зеттерберг, Нюквист), 26:25 (2:2). Татар (Зеттерберг), 30:51 (2:3). Маршанд (Бержерон, Крюг), 48:20 (3:3). Пастрняк (Крейчи), 64:13 (4:3).
Место и дата
25 января 03:00, Ти Ди Гарден, Онлайн-трансляция