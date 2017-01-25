«Оттава» обыграла «Вашингтон»

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Оттавой» и «Вашингтоном» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу «Оттавы».

В составе победителей отличились Крис Келли, Бобби Райан и Зак Смит. За «Вашингтон» в этом матче играли россияне Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов.

«Оттава» набрала 57 очков и занимает шестое место на Востоке. У «Вашингтона» 70 очков и первое место.

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