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Серена Уильямс обыграла Конту и вышла в полуфинал Australian Open

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 1/4 финала Australian Open в женском одиночном разряде между американкой Сереной Уильямс и британкой Джоанной Контой завершился победой американской теннисистки. Итоговый счет матча – 6:2, 6:3 в пользу Уильямс.

Матч продолжался один час и 15 минут. Серена сделала десять эйсов против двух у соперницы. Американка допустила две двойне ошибки при трех у Конты. В полуфинале соперницей Уильямс станет хорватка Мирьяна Лючич-Барони.

Турнир серии «Большого шлема»
Australian Open
Призовой фонд 16 503 692 доллара
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
1/4 финала

Матч

Конта Д. (Великобритания) - Уильямс С. (США) - 2:6, 3:6

Место и дата

25 января 05:00, , Онлайн-трансляция

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