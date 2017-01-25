Серена Уильямс обыграла Конту и вышла в полуфинал Australian Open
Матч 1/4 финала
Australian Open в женском одиночном разряде между американкой Сереной Уильямс и
британкой Джоанной Контой завершился победой американской теннисистки. Итоговый
счет матча – 6:2, 6:3 в пользу Уильямс.
Матч
продолжался один час и 15 минут. Серена сделала десять эйсов против двух у
соперницы. Американка допустила две двойне ошибки при трех у Конты. В
полуфинале соперницей Уильямс станет хорватка Мирьяна Лючич-Барони.
Турнир серии
«Большого шлема»
Australian Open
Призовой фонд 16 503 692 доллара
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
1/4 финала
Конта Д. (Великобритания) - Уильямс С. (США) - 2:6, 3:6 25 января 05:00, , Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
Конта Д. (Великобритания) - Уильямс С. (США) - 2:6, 3:6
25 января 05:00, , Онлайн-трансляция
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