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«Сан-Хосе» на выезде обыграл «Виннипег»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Виннипегом» и «Сан-Хосе» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 4:3 в пользу «Сан-Хосе».

В составе победителей отличились Брент Бернс, Логан Кутюр, Мелькер Карлссон и Патрик Марло.  У «Виннипега» дубль сделал Брайан Литтл, еще один гол в активе Эндрю Коппа.

«Сан-Хосе» набрал 64 очка и занимает третье место на Западе. У «Виннипега» 48 очков и 12-е место.

НХЛ

Регулярный чемпионат

Матч

Виннипег - Сан-Хосе - 3:4 (1:1, 1:1, 1:2)

Голы:

Бернс (Торнтон, Кутюр), 3:59 (0:1). Литтл (Бафлин, Моррисси), 8:02 (1:1). Кутюр (Бедкер, Власич), 20:27 (1:2). Копп (Бафлин, Уилер), 38:01 (2:2). Литтл (Лайне, Моррисси), 44:00 (3:2). Карлссон 49:37 (3:3). Марло (Диллон, Карпентер), 55:27 (3:4).

Место и дата

25 января 04:00, МТС Центр, Онлайн-трансляция

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