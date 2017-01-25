«Сан-Хосе» на выезде обыграл «Виннипег»
Матч
регулярного чемпионата НХЛ между «Виннипегом» и «Сан-Хосе» завершился победой
гостей. Итоговый счет матча – 4:3 в пользу «Сан-Хосе».
В
составе победителей отличились Брент Бернс, Логан Кутюр, Мелькер Карлссон и Патрик
Марло. У «Виннипега» дубль сделал Брайан
Литтл, еще один гол в активе Эндрю Коппа.
«Сан-Хосе»
набрал 64 очка и занимает третье место на Западе. У «Виннипега» 48 очков и 12-е
место.
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Виннипег - Сан-Хосе - 3:4 (1:1, 1:1, 1:2)
Голы:
Бернс (Торнтон, Кутюр), 3:59 (0:1). Литтл (Бафлин, Моррисси), 8:02 (1:1). Кутюр (Бедкер, Власич), 20:27 (1:2). Копп (Бафлин, Уилер), 38:01 (2:2). Литтл (Лайне, Моррисси), 44:00 (3:2). Карлссон 49:37 (3:3). Марло (Диллон, Карпентер), 55:27 (3:4).
Место и дата
25 января 04:00, МТС Центр, Онлайн-трансляция