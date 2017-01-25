«Сан-Хосе» на выезде обыграл «Виннипег»

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Виннипегом» и «Сан-Хосе» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 4:3 в пользу «Сан-Хосе».

В составе победителей отличились Брент Бернс, Логан Кутюр, Мелькер Карлссон и Патрик Марло. У «Виннипега» дубль сделал Брайан Литтл, еще один гол в активе Эндрю Коппа.

«Сан-Хосе» набрал 64 очка и занимает третье место на Западе. У «Виннипега» 48 очков и 12-е место.

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