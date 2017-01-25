«Баффало» в овертайме обыграл «Нэшвилл»
Матч
регулярного чемпионата НХЛ между «Нэшвиллом» и «Баффало» завершился победой
гостей в овертайме. Итоговый счет матча - 5:4 в пользу «Баффало».
В
составе победителей отличились Земгус Гиргенсонс, Джек Айкел, Брайан Джионта,
Кайл Окпосо и Джек Айкел. У «Нэшвилла» голы в активе Филипа Форсберга, Коди
Маклеода, Виктора Арвидссона и Джеймса Нила.
«Баффало»
набрал 49 очков и занимает 13-е место на Востоке. У «Нэшвилла» 54 очка и шестое
место на Западе.
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