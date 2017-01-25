«Тампа-Бэй» одержала победу над «Чикаго» благодаря голам Нестерова и Кучерова
Матч
регулярного чемпионата НХЛ между «Чикаго» и «Тампой-Бэй» завершился победой
гостей. Итоговый счет матча – 5:2 в пользу «Тампы».
В составе
победителей отличились Никита Нестеров и Никита Кучеров. Также забивали Брайан
Болл и Тайлер Джонсон (дважды). Голкипер Андрей Василевский заработал очко за
результативную передачу. У «Чикаго» шайбы забрасывали Джонатан Тэйвз и Данкан
Кит. Одно очко за результативную передачу заработал Артемий Панарин.
«Тампа-Бэй»
набрала 49 очков и занимает 15-е место на Востоке. У «Чикаго» 65 очков и второе
место на Западе.
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Чикаго - Тампа-Бэй - 2:5 (1:1, 1:0, 0:4)
Голы:
Тэйвс (Паник, Хартман), 10:23 (1:0). Бойл (Филппула), 18:35 (1:1). Кит (Тэйвс, Панарин), 21:26 (2:1). Нестеров (Бойл), 42:47 (2:2). Джонсон (Филппула, Киллорн), 46:14 (2:3). Джонсон (Киллорн, Василевский), 46:44 (2:4). Кучеров 57:55 (2:5).
Место и дата
25 января 04:30, Юнайтед Центр, Онлайн-трансляция