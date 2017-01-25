«Тампа-Бэй» одержала победу над «Чикаго» благодаря голам Нестерова и Кучерова

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Чикаго» и «Тампой-Бэй» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 5:2 в пользу «Тампы».

В составе победителей отличились Никита Нестеров и Никита Кучеров. Также забивали Брайан Болл и Тайлер Джонсон (дважды). Голкипер Андрей Василевский заработал очко за результативную передачу. У «Чикаго» шайбы забрасывали Джонатан Тэйвз и Данкан Кит. Одно очко за результативную передачу заработал Артемий Панарин.

«Тампа-Бэй» набрала 49 очков и занимает 15-е место на Востоке. У «Чикаго» 65 очков и второе место на Западе.

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