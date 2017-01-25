Вылет Кот-д’Ивуара, российский боксер может сесть за убийство и неудачи Малкина и Овечкина. Главные новости утра

«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра среды.

1. Маститая сборная Кот-д’Ивуара вылетела из Кубка африканских наций. Случилось это уже после группового турнира. Ивуарийцы уступили сборной Марокко – 0:1. Дальше идут марокканцы и представители сборной ДР Конго.

2. Шокирующая новость пришла из Карачаево-Черкесии. Бывший боксер сборной России Игорь Алборов подозревается в двойном убийстве. Он уже признался в содеянном и сказал, что причиной стала «кровная месть». Подробности жуткой истории здесь.

3. Не так часто приходится читать об успехах российских горнолыжников, но это именно тот случай. Александр Хорошилов занял третье место в слаломе на Кубке мира.

4. Такие новости на Первом канале вы теперь не услышите. Все дело в том, что спортивных новостей там больше не будет.

5. «Наполи» обыграл «Фиорентину» и вышел в полуфинал Кубка Италии. Там их ждет победитель пары «Милан» - «Ювентус».

6. «ПСЖ» обыграл «Бордо» и вышел в финал Кубка французской лиги. По голу в активе Кавани и Ди Марии.

7. Трансферные слухи о российских клубах появляются даже ночью. Читайте у нас, кем интересуется «Спартак», кого хочет приобрести «Краснодар», кто может усилить ЦСКА.

8. Продолжается сказка Мирьяны Лючич-Барони на Australian Open. Хорватка обыграла Каролину Плишкову из Чехии и вышла в полуфинал…

9. … где ее уже ждет Серена Уильямс, которая довольно легко обыграла Джоанну Конту.

10. Минувшая ночь оказалась неудачной для Александра Овечкина и Евгения Малкина. Их команды проиграли с одинаковым счетом – 0:3. Сами они, соответственно, покинули лед без голов и результативных передач.

11. Гораздо лучшее настроение наверняка сейчас у Александра Радулова. Его «Монреаль» уверенно победил «Калгари», а сам российский форвард забил дважды.



12. Также отличились и другие россияне в НХЛ – Николай Кулемин, Никита Кучеров и Никита Нестеров.

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