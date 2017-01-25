Бой Уайлдер - Вавжик отменен из-за положительной допинг-пробы поляка
Поединок за звание чемпиона мира по версии WBC в тяжелом весе между американцем Деонтеем Уайлдером с поляком Анджеем Вавжиком не состоится.
По информации обозревателя ESPN Дэна Рафаэля, допинг-проба Вавжика дала положительный результат на анаболический стероид стенозолол. Отмечается, что пробы были взяты у польского боксера 15-го и 16-го января.
Поединок должен был состояться 25 февраля в США (Бирмингем, штат Алабама). Ожидается, что Уайлдер все же выйдет на ринг в эту дату, но с другим оппонентом.
Напомним, долгое время обязательным претендентом для американца был Александр Поветкин, однако запланированный на май 2016 года поединок в Москве не состоялся из-за положительной допинг-пробы россиянина на мельдоний.
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