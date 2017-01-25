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Зинедин Зидан: Мне задают такие вопросы, как будто «Реал» идет на последнем месте

Источник:  MarcaКомментарии

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан не согласен с тем, что его команда находится в игровом кризисе.

- Думаю, с физической подготовкой у нас нет никаких проблем. Но когда я слышу задаваемые мне вопросы, создается впечатление, что «Реал» идет на последнем месте и борется за выживание. Я не испытываю беспокойства, и футболисты тоже не переживают, - заявил Зидан.

Сегодня «Реал» проведет ответный матч с «Сельтой» в рамках четвертьфинала Кубка Испании. Первая игра завершилась победой команды из Виго на «Сантьяго Бернабеу» со счетом 2:1.

Матч

Сельта - Реал

Место и дата

25 января 23:15, Эстадио де Балаидос, Онлайн-трансляция


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