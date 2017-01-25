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Москва привет «Финал четырех» Евролиги-2018/19

Источник:  «Известия»Комментарии

«Финал четырех» баскетбольной Евролиги в 2019 году пройдет в российской столице, сообщают «Известия».

- Да, это действительно так, все принципиальные моменты урегулированы, - заявил руководитель «ВТБ Арена парк» Андрей Перегудов. Именно на этом объекте должны пройти решающий матчи главного клубного турнира Старого света.

— У меня неоднозначное отношение к идее проведения «Финала четырех» в Москве, — заявил президент ЦСКА Андрей Ватутин. — Я понимаю, что это хорошо для наших болельщиков, которым не надо покупать авиабилеты, делать визы и бронировать гостиницы. Для клуба же это кратное увеличение давления и ответственности. Все прекрасно помнят опыт проведения «Финала четырех» сезона-2004/05, который был в «Олимпийском». Пожалуй, это один из самых неудачных «Финалов четырех» в нашей истории. Тем не менее, если Евролига приняла такое решение, мы будем стараться выйти в этот «Финал четырех» и выступить максимально удачно. 

Отметим, что «Финал четырех» Евролиги-2016/17 пройдет в Стамбуле.

В последний раз Москва принимала такие матчи в 2005 году. Тогда ЦСКА уступил в полуфинале испанской «ТАУ Керамике» (ныне - «Лабораль Кутча»), а победителем турнира стал «Маккаби» из Тель-Авива.


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