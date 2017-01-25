Тренерский штаб «Спартака» недоволен формой и уровнем самоотдачи Мельгарехо

Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера недоволен физическими кондициями и уровнем игры парагвайского форварда Лоренсо Мельгарехо.

- Массимо Каррера предъявляет к своим футболистам высокие требования как на тренировках, так и в официальных матчах, однако ряд игроков не всегда отвечают этим запросам. В частности, это касается и Лоренсо Мельгарехо. Тренерский штаб красно-белых и лично Каррера недовольны физической формой и уровнем самоотдачи парагвайского футболиста. В ходе подготовки команды к старту второй части РФПЛ итальянский специалист рассчитывает увидеть со стороны Мельгарехо больше старания на тренировках и в товарищеских матчах.

Если футболист хорошо проявит себя во время сборов, то сможет рассчитывать на большее количество игровой практики в официальных матчах. Если же его уровень останется прежним, то, вероятнее всего, летом он покинет команду. Соответствующий разговор между тренером и игроком состоялся еще перед вылетом красно-белых на первый тренировочный сбор в ОАЭ, - цитируют «Известия» неназванный источник в столичном клубе.

Лоренсо Мельгарехо перешел из «Кубани» в «Спартак» в начале 2016 года. Сумма траснфера составила около 4,5 миллиона евро, а контракт с игроком был заключен на четыре с половиной года. Тогда на парагвайца также претендовал «Локомотив».



Всего за «Спартак» Лоренсо Мельгарехо провел 26 матчей во всех турнирах. Он забил три мяча и отдал одну голевую передачу.

«Спартак» возглавляет турнирную таблицу РФПЛ после 17 туров, опережая «Зенит» на 5 очков.

