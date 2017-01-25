День в истории. «Белому Пеле» Тостао исполнилось 70 лет

Легендарному бразильскому нападающему Тостао сегодня исполняется 70 лет.

Тостао родился 25 января 1947 года в городе Трес-Корасойнс.

Форвард начал профессиональную карьеру в клубе «Атлетико Минейро», куда попал благодаря главному тренеру команды - Орландо Андраде.

- Я многим ему обязан. Если бы не он, я просто не стал бы футболистом. Я был невелик ростом и не отличался большой физической силой. Но тренер всегда говорил, что веку футболистов-атлетов наступает конец, на смену силе придет разум, умноженный на хитрость и ловкость, - вспоминал Тостао.

В 1966 году Тостао, вскоре получивший прозвище «Белый Пеле», дебютировал в составе первой сборной Бразилии. За национальную команду он провел 65 матчей и забил 35 мячей, в 1970 году став чемпионом мира на полях Мексики.

Карьера яркого бомбардира была омрачена серьезной травмой глаза. В 1968 году, играя матч Кубка Бразилии с «Коринтиансом», Тостао получил отслоение сетчатки после попадания мяча в лицо. Операция, сделанная игроку в американском Хьюстоне, позволила ему вернуться в большой футбол, но уже в возрасте 26 лет нападающий был вынужден повесить бутсы на гвоздь. Дальнейшие выступления могли привести к полной потере зрения.

После завершения карьеры игрока Тостао начал работать журналистом и спортивным комментатором.



