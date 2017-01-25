Григор Димитров вышел в полуфинал Australian Open
Болгарский теннисист Григор Димитров стал третьим полуфиналистом Australian Open-2017.
Сегодня Димитров, посеянный на турнире под 15-м номером, в трех сетах переиграл бельгийца Давида Гоффена.
Болгарин выполнил 8 подач навылет и допустил 4 двойные ошибки.
Отметим, что Григор второй раз за карьеру вышел в полуфинал турнира «Большого шлема». В 2014 году он добрался до этой стадии на Уимблдоне.
На выход в финал Открытого чемпионата Австралии 25-летний болгарин поспорит с победителем матча Рафаэль Надаль (Испания) - Милош Раонич (Канада).
Мельбурн (Австралия)
Турнир серии «Большого шлема»
Australian Open
Призовой фонд 16 503 692 доллара
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
1/4 финала
Матч
Гоффен Д. (Бельгия) - Димитров Г. (Болгария) - 3:6, 2:6, 4:6
Место и дата
25 января 06:30, , Онлайн-трансляция