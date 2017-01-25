Григор Димитров вышел в полуфинал Australian Open

Болгарский теннисист Григор Димитров стал третьим полуфиналистом Australian Open-2017.

Сегодня Димитров, посеянный на турнире под 15-м номером, в трех сетах переиграл бельгийца Давида Гоффена.

Болгарин выполнил 8 подач навылет и допустил 4 двойные ошибки.

Отметим, что Григор второй раз за карьеру вышел в полуфинал турнира «Большого шлема». В 2014 году он добрался до этой стадии на Уимблдоне.

На выход в финал Открытого чемпионата Австралии 25-летний болгарин поспорит с победителем матча Рафаэль Надаль (Испания) - Милош Раонич (Канада).

Мельбурн (Австралия)

Турнир серии «Большого шлема»

Australian Open

Призовой фонд 16 503 692 доллара

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

1/4 финала