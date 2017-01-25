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Димитрис Итудис: Даже дети не упустили бы победу так, как это сделал ЦСКА

Источник:  ЕвролигаКомментарии

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис подверг критике игру своей команды в матче регулярного сезона Евролиги против каунасского «Жальгириса».

- «Жальгирис» играл намного сильнее во второй половине встречи. ЦСКА должно быть стыдно так проигрывать. Даже дети не упустили бы победу при таком преимуществе в счете. Потери, проигрыш подборов, неубедительные действия в нападении – все это привело нас к поражению. Соперник же набрал обороты после большого перерыва. После технического фола литовцы буквально набросились на нас и играли порой очень жестко. Они были более сосредоточены и заслуживают похвал за это, - цитирует Итудиса официальный сайт турнира.

Напомним, баскетболисты «Жальгириса» в матче 19-го тура регулярного сезона Евролиги одержали домашнюю победу над ЦСКА.

Самым результативным игроком матча стал канадский защитник хозяев Кевин Пангос, который набрал 21 очко, совершил один подбор и отдал 3 передачи.

Несмотря на поражение, армейцы продолжают лидировать в турнирной таблице, а «Жальгирис» занимает 12-е место.

Москва примет «Финал четырех» Евролиги-2018/19

Матч

Жальгирис - ЦСКА - 79:74

Место и дата

24 января 21:00, Жальгирис Арена, Онлайн-трансляция

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