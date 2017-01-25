Павел Мамаев: После Евро-2016 было очень стыдно перед болельщиками. Не понимал, как мы должны играть

Полузащитник «Краснодара» и сборной России Павел Мамаев поделился воспоминаниями о чемпионате Европы 2016 года.

- Мне в сборной было немного непривычно… Я не совсем понимал, как мы вообще должны играть. Да и, похоже, мало кто из нас понимал. Если вокруг все говорят одно и то же — значит, так оно и было. На Евро мы постоянно отталкивались от соперника, а не от своей игры. Последние три года в «Краснодаре» я лично привык играть немножко по-другому, причем с любым соперником.

В принципе в первой игре набрали очко, выиграй еще одну – и спокойно выходи в плей-офф, но мы просто посыпались. Было очень стыдно перед болельщиками. Это же опустошение: приехали на турнир, который ждала вся страна, хотели показать себя, делом проявить, что чего-то стоим, – и провалились. Почему? Ну, лично я опять же к концу сезона понимал, что нахожусь в отличной форме, но к турниру подошел совсем не в том состоянии. Это реально злило, - рассказал Мамаев.

Напомним, на Евро-2016 сборная России не смогла выйти из группы, сыграв вничью с англичанами (1:1) и уступив командам Словакии (1:2) и Уэльса (0:3).

После этого главный тренер национальной команды Леонид Слуцкий подал в отставку, его заменил Станислав Черчесов.

Павел Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин долгое время не вызывались в национальную команду из-за получившей широкий резонанс истории с вечеринкой в одном из ночных клубов Монте-Карло.

