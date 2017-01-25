Виталий Кафанов: Джанаев был готов к тому, что его не возьмут на Евро

Тренер «Ростова» Виталий Кафанов считает прогресс Сослана Джанаева одним из главных итогов 2016 года.

- Как для вас звучит главный итог прошедшего года?

- Конечно, второе место в чемпионате России и выход в групповой турнир Лиги чемпионов. И стабильная игра Сослана Джанаева. В этом отмечу заслугу всей команды. Когда Сослан дебютировал в сборной, мы с ребятами-вратарями переживали за него.



- Оставшись после «серебряного» сезона вне заявки на Евро-2016, Джанаев в себе не усомнился?

- Наоборот, встретил с позитивом. Когда состав на турнир во Францию объявили, он сказал: «Будем работать дальше». Незадолго до этого мы эту тему обсуждали, предупредил его, что, по моим ощущениям, на чемпионат Европы Сослана не возьмут. Он даже подумал, что я какой-то секретной информацией обладаю, но я ничего не знал. Просто так чувствовал. Поэтому к тренерскому выбору не в его пользу Джанаев тогда был готов.

- О чем подумали спустя три месяца, когда Сослан получил приглашение в национальную команду?

- В первую очередь порадовался за него. И подумал о том, что надо двигаться в мотивации дальше и ставить новые цели. Задача Сослана – оказаться готовым заменить Игоря Акинфеева, если это понадобится. При этом Игорь был и остается первым номером сборной. А Сослану еще нужна цель вдолгую. Но об этом пока не будем, - рассказал Кафанов в интервью еженедельнику «Футбол».

Напомним, воспитанник ЦСКА и бывший голкипер «Спартака» Сослан Джанаев играет за «Ростов» с 2014 года. В прошлом году он дебютировал в составе сборной России.

В данный момент ростовчане занимают седьмую строчку турнирной таблицы РФПЛ.

