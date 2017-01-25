Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Торпедо- : -ЦСКА
Баскетбол  Химки- : -Ратиофарм
Футбол  Ювентус- : -Милан
Хоккей  Спартак- : -СКА
Баскетбол  Летувос Ритас- : -Нижний Новгород
Футбол  Сельта- : -Реал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Виталий Кафанов: Джанаев был готов к тому, что его не возьмут на Евро

Источник:  Еженедельник «Футбол»Комментарии

Тренер «Ростова» Виталий Кафанов считает прогресс Сослана Джанаева одним из главных итогов 2016 года.

- Как для вас звучит главный итог прошедшего года?

- Конечно, второе место в чемпионате России и выход в групповой турнир Лиги чемпионов. И стабильная игра Сослана Джанаева. В этом отмечу заслугу всей команды. Когда Сослан дебютировал в сборной, мы с ребятами-вратарями переживали за него.

- Оставшись после «серебряного» сезона вне заявки на Евро-2016, Джанаев в себе не усомнился?

- Наоборот, встретил с позитивом. Когда состав на турнир во Францию объявили, он сказал: «Будем работать дальше». Незадолго до этого мы эту тему обсуждали, предупредил его, что, по моим ощущениям, на чемпионат Европы Сослана не возьмут. Он даже подумал, что я какой-то секретной информацией обладаю, но я ничего не знал. Просто так чувствовал. Поэтому к тренерскому выбору не в его пользу Джанаев тогда был готов.

- О чем подумали спустя три месяца, когда Сослан получил приглашение в национальную команду?

- В первую очередь порадовался за него. И подумал о том, что надо двигаться в мотивации дальше и ставить новые цели. Задача Сослана – оказаться готовым заменить Игоря Акинфеева, если это понадобится. При этом Игорь был и остается первым номером сборной. А Сослану еще нужна цель вдолгую. Но об этом пока не будем, - рассказал Кафанов в интервью еженедельнику «Футбол».

Напомним, воспитанник ЦСКА и бывший голкипер «Спартака» Сослан Джанаев играет за «Ростов» с 2014 года. В прошлом году он дебютировал в составе сборной России.

В данный момент ростовчане занимают седьмую строчку турнирной таблицы РФПЛ.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Павел Мамаев: После Евро-2016 было очень стыдно перед болельщиками. Не понимал, как мы должны игратьПолузащитник «Краснодара» и сборной России Павел Мамаев поделился воспоминаниями о чемпионате Европы 2016 года.Тренерский штаб «Спартака» недоволен формой и уровнем самоотдачи МельгарехоГлавный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера недоволен физическими кондициями и уровнем игры парагвайского форварда Лоренсо Мельгарехо.Алексей Трипутень: Миллионы Халка, контракт Адриано – все это пенаАлексей Трипутень: Миллионы Халка, контракт Адриано – все это пенаЭкс-полузащитник ЦСКА сейчас учит футболу черногорских детей. В Москве с ним встретился корреспондент «Советского спорта».«Дзагоев должен стать хозяином атаки ЦСКА». Рейтинг Евгения Ловчева«Дзагоев должен стать хозяином атаки ЦСКА». Рейтинг Евгения ЛовчеваОбозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев продолжает свой сериал.«Краснодар» и киевское «Динамо» интересуются форвардом «Перуджи» Дроле«Краснодар» хочет приобрести нападающего «Перуджи» Жана-Армеля Дроле. На него также претендует киевское «Динамо».ЦСКА готов отдать 3,5 миллиона евро за нападающего «Эшторила» ИндиоИнтерес к нападающему «Эшторила» Матеусу Индио проявляет ЦСКА. Об этом сообщают португальские СМИ.«Спартак», «Базель» и «Янг Бойз» претендуют на форварда «Аустрии» ДваменуНападающий клуба второго австрийского дивизиона «Аустрия» (Лустенау) Рафаэль Двамена привлек внимание московского «Спартака». Также им интересуются швейцарские клубы.Виталий Мутко: Хотел бы, чтобы Аршавин сыграл на ЧМ-2018Президент РФС Виталий Мутко сказал, что он хотел бы видеть Андрея Аршавина в составе сборной России на чемпионате мира 2018 года.Бывший полузащитник «Ливерпуля» Риера проходит сбор с «Томью»В расположении «Томи» сбор проходит экс-полузащитник «Ливерпуля» испанец Альберт Риера.«Кристал Пэлас» готов заплатить «Рубину» за М’Вила 10 миллионов фунтовИнтерес к полузащитнику «Рубина» Янну М’Вила проявляет «Кристал Пэлас». Об этом сообщают британские СМИ.Денис Глушаков: Переезд в Китай? Мне и дома хорошо – тут борщ, «Спартак» и семьяКапитан московского «Спартака» Денис Глушаков - о возможности переехать в чемпионат Китая.«Уфа» расторгла контракт с Диего КарлосомКак сообщает официальный сайт «Уфы», российский клуб расстался с с бразильским нападающим Диего Карлосом.«Спартак» подпишет защитника «Ливерпуля»? Таблица трансферов РФПЛ«Спартак» подпишет защитника «Ливерпуля»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.Николай Левников: Валентин Иванов был неправНиколай Левников: Валентин Иванов был неправ«Советский спорт» расспросил Николая Левникова о новой должности, зарплатах арбитров и кандидатурах потенциальных сменщиков.Журналист: Возможно, Конте позвонил в Россию, чтобы узнать о Марио ФернандесеЖурналист The Guardian Александр Горюнов в эфире программы «Все на футбол» рассказал некоторые подробности возможного трансфера защитника ЦСКА Марио Фернандеса в «Челси».Сахо, выбирая между «Спартаком» и «Саутгемптоном», склоняется к переходу в московский клубЗащитник «Ливерпуля» Мамаду Сако может переехать в чемпионат России. Об этом сообщает le10sport.Донской трамплин. Ушел в отставку четвертый за пять лет гендиректор «Ростова»Донской трамплин. Ушел в отставку четвертый за пять лет гендиректор «Ростова»«Советский спорт» – о перестановках в донском клубе.УЕФА рассмотрит апелляцию Романа Еременко 3 мартаУЕФА рассмотрит апелляцию на дисквалификацию финского полузащитника ЦСКА Романа Еременко 3 марта.В «Анжи» приняли решение возродить фарм-клубКак сообщает официальный сайт «Анжи», в стане махачкалинского клуба приняли решение возродить фарм-клуб «Анжи-2», который в 2017 году будет выступать в третьем дивизионе первенства России (зона ЮФО-СКФО).В «Анжи» объявили имя нового генерального директораКак сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Анжи», новым генеральным директором махачкалинского клуба стал Саид Абдулаев.
Главные новости
Волейбол
Жиба: Прошу прощения у волейболистов, в российских новостях ни слова правды
Футбол
Вылет Кот-д’Ивуара, российский боксер может сесть за убийство и неудачи Малкина и Овечкина. Главные новости утра
Футбол
Пепе подпишет контракт с китайским клубом и будет зарабатывать 15 миллионов евро в год
Футбол
Виталий Кафанов: Джанаев был готов к тому, что его не возьмут на Евро
Футбол
Павел Мамаев: После Евро-2016 было очень стыдно перед болельщиками. Не понимал, как мы должны играть
Баскетбол
Димитрис Итудис: Даже дети не упустили бы победу так, как это сделал ЦСКА
Теннис
Григор Димитров вышел в полуфинал Australian Open
Футбол
День в истории. «Белому Пеле» Тостао исполнилось 70 лет
Футбол
Тренерский штаб «Спартака» недоволен формой и уровнем самоотдачи Мельгарехо
Баскетбол
Москва примет «Финал четырех» Евролиги-2018/19
все новости
Россия
Россиякалендарьстатистика
Ростов
Ростовкалендарьстатистика
Сослан Джанаев
Сослан Джанаеввсе новости
Чемпионат Европы
Чемпионат Европытаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости