Хаттон, Кондон и Айкел - три звезды игрового дня в НХЛ
Официальный сайт НХЛ представил тройку лучших хоккеистов прошедшего игрового дня.
Третьей звездой дня стал нападающий «Баффало» Джек Айкел, сделавший дубль в ворота «Нэшвилла» (5:4 ОТ).
Второй звездой назван голкипер «Оттавы» Майк Кондон, который отстоял на ноль матч против «Вашингтона» (3:0), отразив 31 бросок.
Первой звездой признан вратарь «Сент-Луиса» Картер Хаттон. Он сделал «шатаут» в игре против «Питтсбурга» (3:0) при 34 сэйвах.
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