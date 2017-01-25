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Пепе подпишет контракт с китайским клубом и будет зарабатывать 15 миллионов евро в год

Источник:  Cope.esКомментарии

По информации Cope, 33-летний защитник сборной Португалии Пепе покинет мадридский «Реал» и продолжит карьеру в китайском клубе «Хэбей Чайна Форчун».

Сообщается, что футболист будет зарабатывать в Азии 15 миллионов евро в год. Таким образом, его оклад будет утроен по сравнению с тем, что он получает сейчас в Мадриде.

Действующий контракт защитника с «Реалом» истекает летом 2017 года.

Напомним, Пепе стал победителем Евро-2016 в составе сборной Португалии. За национальную команду он провел 77 матчей и забил 3 мяча. Ранее Пепе защищал цвета «Порту» и «Маритиму».

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