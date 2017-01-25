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Дмитрий Рогозин: Сравните, как играли футболисты сборной России на Евро, и как наши гандболисты

Источник:  Федерация гандбола России (ФГР)Комментарии

Вице-премьер правительства России, председатель Попечительского совета Федерации гандбола России Дмитрий Рогозин оценил результат мужской сборной России на чемпионате мира во Франции.

«Главное, что ребята старались. Не люблю касаться этой темы, но сравните, как играли футболисты сборной России на чемпионате Европы, и как наши гандболисты. Мы видим, как в гандболе ребята бьются, а не лежат на площадке, как футболисты на траве после любого столкновения. В гандболе играют кость в кость, падают, встают и продолжают дальше играть. И по самоотдаче у меня к команде нет никаких претензий.

Мы можем предъявлять претензии только к себе, к федерации (хотя сейчас работает новый президент), всем, кто занимается гандболом. При этом поймите, что развалить дело можно быстро, а чтобы все собрать воедино, порой требуются десятилетия. И мужской гандбол в этом смысле – как хрустальная ваза, которую нужно склеивать и аккуратно оберегать», – приводит слова Рогозина официальный сайт Федерации гандбола России.

Напомним, сборная России стала третьей в группе A, после чего проиграла Словении в 1/8 финала и заняла итоговое 12-е место.

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