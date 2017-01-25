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Иван Пауревич вернулся в «Уфу»

Источник:  ФК «Уфа»Комментарии

«Уфа» заключила контракт на три с половиной года с хорватским полузащитником Иваном Пауревичем, сообщает официальный сайт клуба.

Пауревич уже выступал за российский клуб с лета 2014 года, сыграв за «Уфу» 61 матч в чемпионате и Кубке России. За это время Иван забил 5 голов, в том числе отличился двумя забитыми мячами в решающем матче 30-го тура чемпионата-2015/16 в котором «Уфа» одержала победу над московским «Спартаком» (3:1) и сохранила прописку в РФПЛ.

В июне 2016 года 25-летний полузащитник перешел в клуб английского чемпионшипа «Хаддерсфилд Таун», за который выступал в осенней части сезона-2016/17.

«Уфа» занимает восьмую строчку в турнирной таблице чемпионата России.

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