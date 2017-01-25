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Трефилов и Бужан примут участие в семинаре для тренеров женской суперлиги

Источник:  Федерация гандбола России (ФГР)Комментарии

Федерация гандбола России проведет в Москве семинар для тренеров женской суперлиги.

В нем примут участие главный тренер сборной России и «Кубани» Евгений Трефилов, главный тренер «Ростов-Дона» Фредерик Бужан, а также доктор педагогических наук, профессор Кубанской государственной академии физической культуры Василий Тхорев.

Семинар пройдет 3 февраля в здании Олимпийского комитета России на Лужнецкой набережной.

Отметим, что 42-летний француз Бужан возглавил «Ростов-Дон» в декабре 2016 года, сменив датского тренера Яна Лесли. Ранее Бужан работал в «Гавре» (1999-2012) и «Флери» (2012-2016), а также сборной Сенегала (2016).

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