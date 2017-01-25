Трефилов и Бужан примут участие в семинаре для тренеров женской суперлиги
Федерация гандбола
России проведет в Москве семинар для тренеров женской суперлиги.
В нем примут участие главный тренер сборной России и «Кубани» Евгений Трефилов, главный тренер «Ростов-Дона» Фредерик Бужан, а также доктор педагогических наук, профессор Кубанской государственной академии физической культуры Василий Тхорев.
Семинар пройдет 3 февраля в здании Олимпийского комитета России на Лужнецкой набережной.
Отметим, что 42-летний француз Бужан возглавил «Ростов-Дон» в декабре 2016 года, сменив датского тренера Яна Лесли. Ранее Бужан работал в «Гавре» (1999-2012) и «Флери» (2012-2016), а также сборной Сенегала (2016).
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