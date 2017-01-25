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Алекс Фергюсон: «Манчестер Юнайтед» прогрессирует под руководством Моуринью

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  BBCКомментарии

Многолетний наставник «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон полагает, что команда способна добиться успеха под руководством Жозе Моуринью.

- Я немного отличался от Жозе в понимании того, каким должен быть футбольный клуб. Мне всегда хотелось, чтобы молодые футболисты были в команде на ведущих ролях.

Тем не менее, главная команда долгое время не давала нужного результата и тренеру необходимо было искать решения. Думаю, теперь Моуринью нашел их. Раньше его эмоции выходили из под контроля, но сейчас он выглядит абсолютно спокойным. Теперь я вижу, что команда отражает видение игры и темперамент своего тренера.

В последнем матче игроки «МЮ» даже не праздновали забитый мяч. Они просто вернулись на свою половину поля, сохраняя настрой. Это тоже проявление духа Жозе, - заявил Фергюсон.

«Манчестер Юнайтед» занимает шестую строчку в турнирной таблице АПЛ. Беспроигрышная серия команды Моуринью в чемпионате Англии достигла 13 матчей.

Португальский специалист сменил на посту главного тренера «МЮ» Луи ван Гала минувшим летом.

Алекс Фергюсон тренировал «Манчестер Юнайтед» в 1986 - 2013 годах.


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