Алекс Фергюсон: «Манчестер Юнайтед» прогрессирует под руководством Моуринью

Многолетний наставник «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон полагает, что команда способна добиться успеха под руководством Жозе Моуринью.

- Я немного отличался от Жозе в понимании того, каким должен быть футбольный клуб. Мне всегда хотелось, чтобы молодые футболисты были в команде на ведущих ролях.

Тем не менее, главная команда долгое время не давала нужного результата и тренеру необходимо было искать решения. Думаю, теперь Моуринью нашел их. Раньше его эмоции выходили из под контроля, но сейчас он выглядит абсолютно спокойным. Теперь я вижу, что команда отражает видение игры и темперамент своего тренера.

В последнем матче игроки «МЮ» даже не праздновали забитый мяч. Они просто вернулись на свою половину поля, сохраняя настрой. Это тоже проявление духа Жозе, - заявил Фергюсон.

Sir Alex Ferguson has spoken.



'Manchester United are making progress under Jose Mourinho'.



More: https://t.co/b9ZTDvcbMy pic.twitter.com/weDCpUeDa1