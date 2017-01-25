Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Торпедо- : -ЦСКА
Баскетбол  Химки- : -Ратиофарм
Футбол  Ювентус- : -Милан
Хоккей  Спартак- : -СКА
Баскетбол  Летувос Ритас- : -Нижний Новгород
Футбол  Сельта- : -Реал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Марло забросил 97-ю победную шайбу в карьере и догнал Игинлу

Источник:  NHLКомментарии

Форвард «Сан-Хосе» Патрик Марло забросил победную шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (4:3).

37-летний канадец в 97-й раз принес победу своей команде и по решающим голам догнал Ги Лефлера и Джерома Игинлу, с которыми теперь делит места с шестого по восьмое в истории лиги.

Напомним, накануне Марло забил победный гол в ворота «Колорадо», что позволило ему догнать Матса Сундина.

Добавим, что пятое место по победным голам занимает Брендан Шэнахан (109), а лидирует с большим отрывом чех Яромир Ягр (134).

В нынешнем сезоне на счету Марло 25 (17+8) очков в 49 матчах. Форварду осталось два гола до отметки в 500 шайб в НХЛ.

Матч

Виннипег - Сан-Хосе - 3:4 (1:1, 1:1, 1:2)

Голы:

Бернс (Торнтон, Кутюр), 3:59 (0:1). Литтл (Бафлин, Моррисси), 8:02 (1:1). Кутюр (Бедкер, Власич), 20:27 (1:2). Копп (Бафлин, Уилер), 38:01 (2:2). Литтл (Лайне, Моррисси), 44:00 (3:2). Карлссон 49:37 (3:3). Марло (Диллон, Карпентер), 55:27 (3:4).

Место и дата

25 января 04:00, МТС Центр, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Это надо видеть! Яростный Радулов разрывает «Калгари», делая дубль (видео)Это надо видеть! Яростный Радулов разрывает «Калгари», делая дубль (видео)Александр Радулов не забивал восемь матчей подряд. И вот его прорвало как вулкан Эйяфьядлайекюдль.Хаттон, Кондон и Айкел – три звезды игрового дня в НХЛОфициальный сайт НХЛ представил тройку лучших хоккеистов прошедшего игрового дня.Вылет Кот-д’Ивуара, российский боксер может сесть за убийство и неудачи Малкина и Овечкина. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра среды.НХЛ. «Питтсбург» уступил «Сент-Луису», «Оттава» обыграла «Вашингтон» и другие матчиРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ.«Тампа-Бэй» одержала победу над «Чикаго» благодаря голам Нестерова и КучероваМатч регулярного чемпионата НХЛ между «Чикаго» и «Тампой-Бэй» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 5:2 в пользу «Тампы».«Баффало» в овертайме обыграл «Нэшвилл»Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Нэшвиллом» и «Баффало» завершился победой гостей в овертайме. Итоговый счет матча - 5:4 в пользу «Баффало».«Сан-Хосе» на выезде обыграл «Виннипег»Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Виннипегом» и «Сан-Хосе» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 4:3 в пользу «Сан-Хосе».«Оттава» обыграла «Вашингтон»Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Оттавой» и «Вашингтоном» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу «Оттавы».«Бостон» в овертайме обыграл «Детройт»Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Бостоном» и «Детройтом» завершился победой хозяев в овертайме. Итоговый счет матча – 4:3 в пользу «Бостона».Дубль Радулова помог «Монреалю» разгромить «Калгари»Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Монреалем» и «Калгари» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 5:1 в пользу «Калгари».«Лос-Анджелес» на выезде обыграл «Нью-Джерси»Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Нью-Джерси» и «Лос-Анджелесом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Лос-Анджелеса».«Питтсбург» дома «всухую» проиграл «Сент-Луису»Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Питтсбургом» и «Сент-Луисом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу «Сент-Луиса».Гол Кулемина помог «Айлендерс» обыграть «Коламбус»Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Айлендерс» и «Коласбусом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:2 в пользу «Айлендерс».Александр Овечкин: Орлов – русский ЛидстремФорвард «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал крупную победу над «Каролиной» (6:1) и дубль защитника Дмитрий Орлова.Дрю Даути: Участие игроков НХЛ в ОИ? Меня устроит любой вариантЗащитник «Лос-Анджелеса» Дрю Даути высказался об участии игроков НХЛ в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане.«Оттава» подписала новый контракт со СмитомФорвард «Оттавы» Зак Смит подписал новый контракт с клубом.Карл Алзнер: Мы сказали Орлову, чтобы он попробовал сделать хет-трикЗащитник «Вашингтона» Карл Алзнер заявил, что игроки «столичных» хотели помочь защитнику Дмитрию Орлову сделать хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» (6:1).В Америке встревожены: «Почему не забивает Овечкин?» И вот ответ… (видео)В Америке встревожены: «Почему не забивает Овечкин?» И вот ответ… (видео)Самые интересные события лиги – в нашем традиционном обзоре «Пять гвоздей НХЛ».Дмитрий Орлов: Мы думаем об обороне, стараемся не бежать постоянно в атакуЗащитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов подвел итог матча регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» (6:1), в котором он сделал дубль.Павел Бучневич: После Череповца в Нью-Йорке все по-другомуФорвард «Рейнджерс» Павел Бучневич признался, что уже привык к жизни в Нью-Йорке.
Главные новости
Волейбол
Жиба: Прошу прощения у волейболистов, в российских новостях ни слова правды
Ралли
Эдуард Николаев: Примет нет, но есть в кабине плюшевые игрушки
Футбол
«Краснодар» подписал контракт с Клаессоном на 3,5 года
MMA
Хабиб Нурмагомедов: Хочу сломать Фергюсону руку, чтобы научить его уважению
Футбол
Бывший защитник «Анжи» Ямбере перешел в АПОЭЛ
Футбол
Коутиньо продлил контракт с «Ливерпулем», став самым высокооплачиваемым игроком команды
Футбол
Алекс Фергюсон: «Манчестер Юнайтед» прогрессирует под руководством Моуринью
Футбол
Иван Пауревич вернулся в «Уфу»
Гандбол
Дмитрий Рогозин: Сравните, как играли футболисты сборной России на Евро, и как наши гандболисты
Футбол
Пепе подпишет контракт с китайским клубом и будет зарабатывать 15 миллионов евро в год
все новости
Сан-Хосе
Сан-Хосекалендарьстатистика
Виннипег
Виннипегкалендарьстатистика
Патрик Марло
Патрик Марловсе новости
Джером Игинла
Джером Игинлавсе новости
НХЛ
НХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости