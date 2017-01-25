Марло забросил 97-ю победную шайбу в карьере и догнал Игинлу

Форвард «Сан-Хосе» Патрик Марло забросил победную шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (4:3).

37-летний канадец в 97-й раз принес победу своей команде и по решающим голам догнал Ги Лефлера и Джерома Игинлу, с которыми теперь делит места с шестого по восьмое в истории лиги.

Напомним, накануне Марло забил победный гол в ворота «Колорадо», что позволило ему догнать Матса Сундина.

Добавим, что пятое место по победным голам занимает Брендан Шэнахан (109), а лидирует с большим отрывом чех Яромир Ягр (134).

В нынешнем сезоне на счету Марло 25 (17+8) очков в 49 матчах. Форварду осталось два гола до отметки в 500 шайб в НХЛ.