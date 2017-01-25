Марло забросил 97-ю победную шайбу в карьере и догнал Игинлу
Форвард «Сан-Хосе»
Патрик Марло забросил победную шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом»
(4:3).
37-летний канадец в 97-й раз принес победу своей команде и по решающим голам догнал Ги Лефлера и Джерома Игинлу, с которыми теперь делит места с шестого по восьмое в истории лиги.
Напомним, накануне Марло забил победный гол в ворота «Колорадо», что позволило ему догнать Матса Сундина.
Добавим, что пятое место по победным голам занимает Брендан Шэнахан (109), а лидирует с большим отрывом чех Яромир Ягр (134).
В нынешнем сезоне на счету Марло 25 (17+8) очков в 49 матчах. Форварду осталось два гола до отметки в 500 шайб в НХЛ.
Матч
Виннипег - Сан-Хосе - 3:4 (1:1, 1:1, 1:2)
Голы:
Бернс (Торнтон, Кутюр), 3:59 (0:1). Литтл (Бафлин, Моррисси), 8:02 (1:1). Кутюр (Бедкер, Власич), 20:27 (1:2). Копп (Бафлин, Уилер), 38:01 (2:2). Литтл (Лайне, Моррисси), 44:00 (3:2). Карлссон 49:37 (3:3). Марло (Диллон, Карпентер), 55:27 (3:4).
Место и дата
25 января 04:00, МТС Центр, Онлайн-трансляция