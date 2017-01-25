Аксель Витсель: Буду выкладываться по полной

Новичок «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Аксель Витсель признался, что приехал в Китай заработать, но не собирается почивать на лаврах.

«Для меня, да и для любого футболиста такое предложение может поступить один раз в жизни. – приводит слова Витселя Sofoot.com. – Посмотрите, какие сейчас ввели ограничения в связи с новым законом. Никогда не знаешь, как жизнь сложится дальше. Я очень доволен выбором, который сделал.

Но я приехал сюда не с единственной целью – заграбастать деньги, не особо напрягаясь. Ведь есть еще сборная, в которой я играю, поэтому буду выкладываться по полной. Я хочу показать себя во всей красе и реально усилить команду».

Напомним, что полузащитник «Зенита» Аксель Витсель перешел в китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Контракт заключен на три года, в каждый из которых бельгиец будет получать по 18 миллионов евро.