Коутиньо продлил контракт с «Ливерпулем», став самым высокооплачиваемым игроком команды

Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо подписал новый контракт с английским клубом.

24-летний футболист подписал долгосрочное соглашение (до 2022 года), которое вступит в силу с 1 июля 2017 г.

По данным BBC, Коутиньо будет зарабатывать по новому контракту около 150 000 фунтов стерлингов в неделю, что сделает его самым высокооплачиваемым игроком «Ливерпуля».

