Василий Карасев: Мне уже надоело терпеть отвратительное судейство матчей «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Василий Карасев поделился мнением о поражении своей команды от «Хапоэля» в Еврокубке (81:97).

— Я знаю, что эту тему поднимать нельзя, но мне уже надоело терпеть отвратительное судейство. Всю игру нас ломали, ломали, а нам приходилось терпеть. Конечно, нам не хватило Марковича, который мог бы более серьезно напрячь соперника. Ну, а при своих зрителях на адреналине «Хапоэль» попал несколько сумасшедших бросков. Наши игроки установку выполнили, но если ломать всю игру, то победить очень сложно. У нас довольно-таки молодые игроки, которым в такой ситуации вдвойне тяжелее.



— Кого бы вы могли выделить, несмотря на проигранный матч?

— Не хочу в проигранном матче кого-то выделять. Кто-то сыграл хорошо в одном компоненте, кто-то — в другом. Скажу, что три четверти, несмотря на то что мы уступали, претензий к команде у меня не было: все понимали, что происходит на площадке. Исход игры решил отрезок, в котором мы промахнулись, а соперник забил несколько легких мячей.



— Что случилось с Сергеем Карасевым, который хорошо начал, но потом сник?

— Будем разбираться, потому что меня это совершенно не устраивает. Вторую половину он провалил — будем разговаривать, — приводит слова Карасева официальный сайт «Зенита».

Напомним, «Зенит» в четвертом туре топ-16 Еврокубка проиграл израильскому «Хапоэлю» со счетом 81:97 (17:19, 20:22, 22:28, 22:28). 27 очков набрал зенитовец Райан Тулсон, 26 у центрового «Хапоэля» Амаре Стаудмайра.

После этого матча петербуржцы занимают второе место в группе с двумя победами и двумя поражениями, иерусалимская команда лидирует в таблице – три победы и одно поражение.

Следующий матч в Еврокубке «Зенит» проведет 1 февраля в Петербурге против «Нижнего Новгорода», «Хапоэль» в этот же день дома встретится с «Летувос Ритас».

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