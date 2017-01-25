Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Торпедо- : -ЦСКА
Баскетбол  Химки- : -Ратиофарм
Футбол  Ювентус- : -Милан
Хоккей  Спартак- : -СКА
Баскетбол  Летувос Ритас- : -Нижний Новгород
Футбол  Сельта- : -Реал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Бывший защитник «Анжи» Ямбере перешел в АПОЭЛ

Источник:  ФК АПОЭЛКомментарии
Бывший защитник «Анжи» Ямбере перешел в АПОЭЛ
Источник: ФК АПОЭЛ

Защитник Седрик Ямбере, выступавший в первой половине сезона за «Анжи», продолжит сезон в АПОЭЛе. 26-летний француз принадлежит «Бордо», а за чемпионов Кипра будет играть на правах аренды до конца нынешнего сезона.

В «Анжи» Ямбере также был в аренде и провел 12 матчей в премьер-лиге, а также один – в Кубке России. Отметим, что соглашение между клубами было рассчитано на один год, по итогам которого «Анжи» мог выкупить права на защитника.

АПОЭЛ лидирует в чемпионате Кипра, опережая на три очка АЕК из Ларнаки. Также команда продолжает играть в Лиге Европы. В 1/16 финала соперником киприотов станет «Атлетик». Матчи пройдут 16 февраля в Бильбао и 23 февраля в Никосии.

Таблица трансферов РФПЛ

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Спартак» подпишет защитника «Ливерпуля»? Таблица трансферов РФПЛ«Спартак» подпишет защитника «Ливерпуля»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.Иван Пауревич вернулся в «Уфу»«Уфа» заключила контракт на три с половиной года с хорватским полузащитником Иваном Пауревичем, сообщает официальный сайт клуба.Защитник «Лестера» Эрнандес вернулся в чемпионат ИспанииИспанский защитник Луис Эрнандес вернулся в чемпионат Испании.«Уфа» расторгла контракт с Диего КарлосомКак сообщает официальный сайт «Уфы», российский клуб расстался с с бразильским нападающим Диего Карлосом.В «Анжи» приняли решение возродить фарм-клубКак сообщает официальный сайт «Анжи», в стане махачкалинского клуба приняли решение возродить фарм-клуб «Анжи-2», который в 2017 году будет выступать в третьем дивизионе первенства России (зона ЮФО-СКФО).Экс-защитник «Зенита-2» Васильев перешел в клуб второго дивизионаБывший защитник «Зенита-2» Андрей Васильев подписал контракт с песчанокопской Чайкой» из второго дивизиона.В «Анжи» объявили имя нового генерального директораКак сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Анжи», новым генеральным директором махачкалинского клуба стал Саид Абдулаев.Форвард дортмундской «Боруссии» стал игроком «Гранады» (фото)Форвард дортмундской «Боруссии» Адриан Рамос продолжит карьеру в чемпионате Испании.Лескотт перешел в «Сандерленд»Защитник Джолеон Лескотт подписал контракт с «Сандерлендом». Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона.«Анжи» просматривает украинского защитника Белого и ведет переговоры по ХубуловуВ расположении «Анжи» прибыл центральный защитник Максим Белый, сообщает Sportbox.Экс-защитник «Ростова» Гуйе перешел в «Актобе»Сенегальский защитник Папа Гуйе, ранее выступавший за «Ростов», продолжит карьеру в «Актобе», сообщает официальный сайт клуба.Вингер «Вольфсбурга» Энрике продолжит карьеру в «Сантосе»Вингер «Вольфсбурга» Бруно Энрике в ближайшее время станет игроком бразильского «Сантоса», сообщает официальный сайт немецкого клуба.Кораблев покинул «Анжи» по состоянию здоровьяКак сообщает пресс-служба «Анжи», генеральный директор махачкалинского клуба Сергей Кораблев принял решение покинуть клуб.«Ливерпуль» отдал нападающего Марковича в аренду «Халл Сити» (фото)«Халл Сити» арендовал у «Ливерпуля» форварда Лазара Марковича до конца сезона, сообщает официальный твиттер «тигров».Деулофеу перешел из «Эвертона» в «Милан» (фото)Испанский полузащитник Жерар Деулофеу официально стал игроком «Милана». Об этом сообщает пресс-служба итальянского клуба.Бывший форвард «Кубани» Данило проходит просмотр в «Анжи»Экс-нападающий «Кубани» бразилец Данило может стать игроком «Анжи». В настоящий момент он проходит медосмотр в махачкалинском клубе.18-летний полузащитник Холланд перешел из «Эвертона» в «Вест Хэм»«Вест Хэм» объявил о подписании контракта с полузащитником Натаном Холландом. Об этом сообщает официальный сайт клуба.Бывший вратарь «Крыльев Советов» Мболи перешел в «Ренн»«Ренн» подписал контракт с алжирским вратарем Раисом Мболи. Ранее он выступал за «Крылья Советов».17-летний нападающий АИКа Исак перешел в дортмундскую «Боруссию»Нападающий Александер Исак подписал контракт с дортмундской «Боруссией».Эрик Бикфалви стал игроком «Урала»Румынский полузащитник Эрик Бикфалви перешел в «Урал». Об этом сообщает официальный твиттер клуба.
Главные новости
Волейбол
Жиба: Прошу прощения у волейболистов, в российских новостях ни слова правды
Ралли
Эдуард Николаев: Примет нет, но есть в кабине плюшевые игрушки
Футбол
«Краснодар» подписал контракт с Клаессоном на 3,5 года
MMA
Хабиб Нурмагомедов: Хочу сломать Фергюсону руку, чтобы научить его уважению
Футбол
Бывший защитник «Анжи» Ямбере перешел в АПОЭЛ
Футбол
Коутиньо продлил контракт с «Ливерпулем», став самым высокооплачиваемым игроком команды
Футбол
Алекс Фергюсон: «Манчестер Юнайтед» прогрессирует под руководством Моуринью
Футбол
Иван Пауревич вернулся в «Уфу»
Гандбол
Дмитрий Рогозин: Сравните, как играли футболисты сборной России на Евро, и как наши гандболисты
Футбол
Пепе подпишет контракт с китайским клубом и будет зарабатывать 15 миллионов евро в год
все новости
АПОЭЛ
АПОЭЛкалендарьстатистика
Анжи
Анжикалендарьстатистика
Седрик Ямбере
Седрик Ямберевсе новости
Свершившиеся трансферы
Свершившиеся трансферы