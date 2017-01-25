Бывший защитник «Анжи» Ямбере перешел в АПОЭЛ

Защитник Седрик Ямбере, выступавший в первой половине сезона за «Анжи», продолжит сезон в АПОЭЛе. 26-летний француз принадлежит «Бордо», а за чемпионов Кипра будет играть на правах аренды до конца нынешнего сезона.

В «Анжи» Ямбере также был в аренде и провел 12 матчей в премьер-лиге, а также один – в Кубке России. Отметим, что соглашение между клубами было рассчитано на один год, по итогам которого «Анжи» мог выкупить права на защитника.

АПОЭЛ лидирует в чемпионате Кипра, опережая на три очка АЕК из Ларнаки. Также команда продолжает играть в Лиге Европы. В 1/16 финала соперником киприотов станет «Атлетик». Матчи пройдут 16 февраля в Бильбао и 23 февраля в Никосии.

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