Хабиб Нурмагомедов: Хочу сломать Фергюсону руку, чтобы научить его уважению
Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов признался в том, что он не испытывает симпатии к своему будущему сопернику Тони Фергюсону.
- Дус Анжус, Майкл Джонсон и Даррелл Хорчер тоже были моими соперниками,
но Фергюсон отличается от них. Я хочу разбить ему лицо, чтобы научить
уважению. Когда я захватил руку Джонсона в кимуру, я мог сломать ее, но
действовал очень медленно осторожно. Не хотел его
травмировать. Я понимал, что бой окончен, и мне надо двигаться
потихоньку, чтобы он сдался.
Если я схвачу руку Фергюсона, то сломаю ее без колебаний, как Фрэнк Мир руку Ногейры, - заявил Нурмагомедов.
13 января UFC официально подтвердил, что российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов проведет поединок против американца Тони Фергюсон 4 марта на шоу UFC 209 в Лас-Вегасе.
Напомним, бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном выведет его
победителя на титульный поединок с Конором Макгрегором. 32-летний
Фергюсон за всю профессиональную карьеру провел 25 боев, одержал 22
победы (9 – нокаутом) и потерпел 3 поражения. Нурмагомедов выиграл все
24 своих поединка в смешанных единоборствах.