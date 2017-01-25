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Хабиб Нурмагомедов: Хочу сломать Фергюсону руку, чтобы научить его уважению

Источник:  Fox Sports on MSNКомментарии

Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов признался в том, что он не испытывает симпатии к своему будущему сопернику Тони Фергюсону.

- Дус Анжус, Майкл Джонсон и Даррелл Хорчер тоже были моими соперниками, но Фергюсон отличается от них. Я хочу разбить ему лицо, чтобы научить уважению. Когда я захватил руку Джонсона в кимуру, я мог сломать ее, но действовал очень медленно осторожно. Не хотел его травмировать. Я понимал, что бой окончен, и мне надо двигаться потихоньку, чтобы он сдался.

Если я схвачу руку Фергюсона, то сломаю ее без колебаний, как Фрэнк Мир руку Ногейры, - заявил Нурмагомедов.

13 января UFC официально подтвердил, что российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов проведет поединок против американца Тони Фергюсон 4 марта на шоу UFC 209 в Лас-Вегасе. 

Напомним, бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном выведет его победителя на титульный поединок с Конором Макгрегором. 32-летний Фергюсон за всю профессиональную карьеру провел 25 боев, одержал 22 победы (9 – нокаутом) и потерпел 3 поражения. Нурмагомедов выиграл все 24 своих поединка в смешанных единоборствах. 

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