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Серена Уильямс и Мирьяна Лючич-Барони сыграют друг с другом впервые с 1998 года

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В полуфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису сразятся 35-летняя американка Серена Уильямс и 34-летняя хорватка Мирьяна Лючич-Барони. 

Напомним, сегодня на стадии четвертьфинала вторая ракетка мира Уильямс переиграла британку Джоанну Конту, а занимающая лишь 79-ю строчку мирового рейтинга Лючич-Барони нанесла поражение чешке Каролине Плишковой.

Последняя личная встреча между Уильямс-младшей и Лючич-Барони произошла еще в прошлом веке: На Уимблдоне Серена победила в двух партиях (6:3, 6:0). В том же году соперницы встретились также на турнире в Сиднее, и тогда американке для победы потребовалось сыграть три сета (3:6, 6:4, 7:5).

Отметим, что Лючич-Барони в последний раз пробивалась в полуфинал турнира «Большого шлема» на Уимблдоне-1999. За карьеру Мирьяна выиграла три турнира WTA (в 1997, 1998 и 2014 годах).

Хорватка ранее уже становилась чемпионкой Australian Open. В паре с юной Мартиной Хингис она первенствовала на турнире 1998 года.

Матч

Конта Д. (Великобритания) - Уильямс С. (США) - 2:6, 3:6

Место и дата

25 января 05:00, , Онлайн-трансляция

Матч

Плишкова К. (Чехия) - Лючич-Барони М. (Хорватия) - 4:6, 6:3, 4:6

Место и дата

25 января 03:00, , Онлайн-трансляция


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