Серена Уильямс и Мирьяна Лючич-Барони сыграют друг с другом впервые с 1998 года

В полуфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису сразятся 35-летняя американка Серена Уильямс и 34-летняя хорватка Мирьяна Лючич-Барони.

Напомним, сегодня на стадии четвертьфинала вторая ракетка мира Уильямс переиграла британку Джоанну Конту, а занимающая лишь 79-ю строчку мирового рейтинга Лючич-Барони нанесла поражение чешке Каролине Плишковой.

Последняя личная встреча между Уильямс-младшей и Лючич-Барони произошла еще в прошлом веке: На Уимблдоне Серена победила в двух партиях (6:3, 6:0). В том же году соперницы встретились также на турнире в Сиднее, и тогда американке для победы потребовалось сыграть три сета (3:6, 6:4, 7:5).

