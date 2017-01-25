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«Краснодар» подписал контракт с Клаессоном на 3,5 года

Источник:  ФК «Краснодар»Комментарии

Полузащитник «Эльфсборга» Виктор Клаессон стал игроком «Краснодара». 25-летний швед подписал с «быками» контракт на три с половиной года.

Клаессон выступал за «Эльфсборг» с 2012 года и за пять сезонов в высшей лиги Швеции забил 32 гола в 134 матчах.

В 2012 году вместе с командой он стал чемпионом Швеции, а через два года – обладателем Кубка Швеции.

18 января 2012 года Клаессон дебютировал в составе сборной Швеции в товарищеском матче со сборной Бахрейна, а через пять дней забил первый гол за национальную команду – в товарищеском матче с Катаром.

Клаессон стал четвертым новичком «Краснодара» в зимнее трансферное окно. Ранее клуб подписал контракты с защитником «Ференцвароша» Рамиресом, полузащитником «Сибири» Араиком Овсепяном и вернул из аренды в «Словане» Николая Комличенко.

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